МЭА прогнозирует дефицит нефти на мировом рынке во втором полугодии

По оценке МЭА, в III квартале этого года мировой спрос на нефть вырастет на 1,2 млн барр./сутки относительно уровня II квартала до 104,1 млн барр./сутки, в то время как предложение увеличится лишь на 800 000 барр./сутки до 103,5 млн барр./сутки. Таким образом, дефицит составит 600 000 барр./ сутки. В IV квартале спрос на нефть в мире снизится до 103,9 млн барр./сутки, а предложение увеличится до 103,8 млн барр./сутки, в результате чего дефицит сократится до 100 000 барр./сутки.