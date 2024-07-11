МЭА прогнозирует дефицит нефти на мировом рынке во втором полугодии

МЭА прогнозирует дефицит нефти на мировом рынке во втором полугодииЭто поддержит цены на уровне $85/баррель и выше, считают эксперты
Спрос на нефть в мире во втором полугодии 2024 г. будет выше объема предложения, то есть на мировом рынке будет наблюдаться дефицит. Об этом говорится в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (МЭА), опубликованном 11 июля.
По оценке МЭА, в III квартале этого года мировой спрос на нефть вырастет на 1,2 млн барр./сутки относительно уровня II квартала до 104,1 млн барр./сутки, в то время как предложение увеличится лишь на 800 000 барр./сутки до 103,5 млн барр./сутки. Таким образом, дефицит составит 600 000 барр./ сутки. В IV квартале спрос на нефть в мире снизится до 103,9 млн барр./сутки, а предложение увеличится до 103,8 млн барр./сутки, в результате чего дефицит сократится до 100 000 барр./сутки.
Организация прогнозирует, что страны соглашения ОПЕК+ (входит и Россия) во втором полугодии увеличат среднюю добычу на 560 000 барр./сутки относительно уровня июня до примерно 42 млн барр./сутки. В то же время спрос на нефть стран ОПЕК+ в III квартале будет выше июньского уровня добычи (41,44 млн барр./сутки) на 800 000 барр./сутки, в IV квартале – на 400 000 барр./сутки.
В июне, по оценке МЭА, добыча нефти стран ОПЕК+, на которые распространяются квоты (исключения сделаны для Ирана, Ливии и Венесуэлы), составила 34,43 млн барр./сутки, что на 50 000 барр./сутки меньше, чем в мае этого года, но на 580 000 барр./сутки больше планового показателя на июнь.
В докладе отмечается, что во II квартале на мировом рынке также наблюдался дефицит нефти, он составил 200 000 барр./сутки. В I квартале предложение нефти превышало спрос на сырье на 500 000 барр./сутки.
В среднем в 2024 г. на рынке будет зафиксирован дефицит в 100 000 барр./сутки, говорится в обзоре. В 2025 г. рынок вернется к профициту, который составит 800 000 барр./сутки, прогнозирует МЭА.
Добыча нефти в мире в 2024 г., по прогнозу МЭА, вырастет на 770 000 барр./сутки до 103 млн барр./сутки. При этом добыча стран, не участвующих в сделке ОПЕК+, увеличится на 1,5 млн барр./сутки, а добыча стран ОПЕК+ снизится на 740 000 барр./сутки.
В начале июня страны ОПЕК+ договорились о продлении действующих квот на добычу нефти до конца 2025 г. Единственное изменение коснулось ОАЭ: квота этой страны постепенно вырастет на 300 000 барр./сутки с января по сентябрь 2025 г. до 3,5 млн барр./сутки. Квота России останется на текущем уровне – 9,95 млн барр./сутки.
Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман также продлили до 31 декабря 2025 г. договоренности о добровольном сокращении добычи нефти на 1,65 млн барр./сутки в дополнение к официальным квотам. Ранее договоренности действовали до конца 2024 г. Кроме того, до конца III квартала продлены договоренности о добровольном сокращении добычи нефти на 2,2 млн барр./сутки (ранее они действовали до конца июня этого года).
Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков напоминает, что МЭА традиционно исходит из консервативного прогноза потребления нефти в мире в целом и особенно в Китае. Но даже при этом организация прогнозирует дефицит сырья на мировом рынке, обращает внимание аналитик, соглашаясь с такой оценкой.
Аналитик ИК «Велес капитал» Елена Кожухова также считает, что объем предложения нефти на рынке во втором полугодии будет ограничен. Способствовать увеличению мирового спроса на нефть будут смягчение монетарных условий в экономиках США и Евросоюза, отмечает она. При этом прогнозная динамика спроса на нефть в Китае во втором полугодии во многом остается неопределенной, говорит Кожухова. «В стране сохраняется стабильный спрос на нефть, но импульса к ускорению роста экономики пока нет», – поясняет она.
В 2025 г. баланс спроса и предложения на нефтяном рынке будет в первую очередь зависеть от последующих решений стран ОПЕК+, считает Юшков.
Кожухова отмечает, что цена на нефть Brent сейчас стремится к пику апреля текущего года в $92,1/барр. По ее оценке, рост может продолжаться и до максимума 2023 г. – $95,9/барр. По прогнозу ФГ «Финам», цена на нефть во втором полугодии будет в диапазоне $85-90/барр. В оптимистичном сценарии к концу года котировки могут достичь $90-95/барр., говорит аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко.
По мнению Юшкова, текущая цена цена на нефть примерно в $85/барр. устраивает и производителей, и потребителей, поэтому котировки до конца года будут колебаться возле этого уровня. Небольшое снижение цены возможно к концу года из-за сезонного сокращения спроса и снижения дефицита нефти, говорит эксперт.
Старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Рональд Смит придерживается более консервативного прогноза. По его оценке, средняя цена на нефть во втором полугодии 2024 г. и в 2025 г. составит $80/барр.
Сентябрьские фьючерсы на нефть Brent 11 июля торговались в диапазоне $85-85,9/ барр., свидетельствуют данные биржи ICE.