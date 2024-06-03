Страны ОПЕК+ согласовали квоты на добычу нефти до конца 2025 года

Страны ОПЕК и не входящие в организацию государства, участвующие в соглашении о сокращении добычи нефти (ОПЕК+), согласовали квоты на добычу до конца 2025 г., сохранив почти все действующие параметры. Об этом говорится в коммюнике альянса ОПЕК+ по итогам прошедшей 2 июня 37-й министерской встречи стран – участниц сделки.