Страны ОПЕК+ согласовали квоты на добычу нефти до конца 2025 года

Страны ОПЕК+ согласовали квоты на добычу нефти до конца 2025 годаРешение альянса поддержит цены на нефть на уровне $80–90/барр.
Страны ОПЕК и не входящие в организацию государства, участвующие в соглашении о сокращении добычи нефти (ОПЕК+), согласовали квоты на добычу до конца 2025 г., сохранив почти все действующие параметры. Об этом говорится в коммюнике альянса ОПЕК+ по итогам прошедшей 2 июня 37-й министерской встречи стран – участниц сделки.
Единственное изменение касается квоты ОАЭ, следует из приложения к коммюнике. С января по сентябрь 2025 г. она постепенно увеличится на 300 000 барр./сутки до 3,5 млн барр./сутки. Квота России сохранится на уровне 9,95 млн барр./сутки, Саудовской Аравии – 10,5 барр./сутки. С учетом увеличения квоты ОАЭ общий предельный уровень добычи нефти стран ОПЕК+ составляет 39,7 млн барр./сутки. В том числе общая квота стран ОПЕК составляет 24,1 млн барр./сутки, не входящих в ОПЕК государств – 15,6 млн барр./сутки.