Игорь Сечин заявил об отсутствии влияния сделки ОПЕК+ на рынок нефти

Усиление волатильности на рынке, по мнению Сечина, может быть также обусловлено неопределенностью, связанной с перспективой президентских выборов в США, где предвыборные настроения зависят в том числе от повышения стоимости цены на бензин. «Регулирование отрасли может измениться в случае победы определенного кандидата на предстоящих выборах», – отметил он.