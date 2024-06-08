Игорь Сечин заявил об отсутствии влияния сделки ОПЕК+ на рынок нефти

Игорь Сечин заявил об отсутствии влияния сделки ОПЕК+ на рынок нефтиНа котировки оказывает влияние совокупность других факторов
Соглашение стран ОПЕК и ряда других стран, в том числе России, о сокращении уровня добычи нефти (сделка ОПЕК+) сейчас не оказывает влияние на нефтяной рынок. Об этом заявил 8 июня в ходе выступления на энергетической панели в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.
Он отметил, что снижение рыночных котировок цен на нефть после последнего решения министров стран ОПЕК+ свидетельствует о том, что реакция рынка основана на совокупности множества факторов.
По словам Сечина, совокупность дефицита энергии в мире в результате энергетического перехода, действия различных санкций и недобросовестная конкуренция привели к разбалансировке нефтяного рынка. Глава «Роснефти» обратил внимание, что западные и ближневосточные компании формируют резервы мощностей по добыче нефти.
По его словам, это приводит к наличию «фантомных баррелей», способных оказать масштабное воздействие на рынок, нивелирует влияние добровольного снижения квот на добычу основными участниками ОПЕК.
Усиление волатильности на рынке, по мнению Сечина, может быть также обусловлено неопределенностью, связанной с перспективой президентских выборов в США, где предвыборные настроения зависят в том числе от повышения стоимости цены на бензин. «Регулирование отрасли может измениться в случае победы определенного кандидата на предстоящих выборах», – отметил он.
По оценке главы «Роснефти», бюджеты большинства стран-участниц ОПЕК+ в состоянии выдержать возможное снижение цены на нефть, которое может быть частично или полностью компенсировано увеличением поставок.
«Теоретически для российской нефтяной отрасли снижение цены может означать возможность снятия всех ограничений по потолку цен, а доходная часть утвержденного бюджета сформирована исходя из $60/барр.», – отметил Сечин.
В этих условиях возможность оперативной реакции со стороны ОПЕК+ на появление новых факторов воздействия будет иметь принципиальное значение для стабилизации мировых рынков, добавил он.
Как писали «Ведомости», 2 июня страны ОПЕК+ согласовали квоты на добычу до конца 2025 г. Квота России сохранится на уровне 9,95 млн барр./сутки, Саудовской Аравии – 10,5 млн барр./сутки. Общий предельный уровень добычи нефти стран ОПЕК+ составляет 39,7 млн барр./сутки.
Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман также продлили до 31 декабря 2025 г. договоренности о добровольном сокращении добычи нефти на 1,65 млн барр./сутки в дополнение к официальным квотам. Кроме того, до конца III квартала продлены договоренности о добровольном сокращении добычи нефти на 2,2 млн барр./сутки.
После решения стран ОПЕК+ нефть за два дня подешевела на 3,6/барр с $80,87/барр. до $77,27/барр. К 8 июня цена немного скорректировалась до $79,34/барр.