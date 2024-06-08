Газета
Телеграм
Подкаст
/ Бизнес

Игорь Сечин заявил об отсутствии влияния сделки ОПЕК+ на рынок нефти

На котировки оказывает влияние совокупность других факторов
Василий Милькин
Sergei Karpukhin / Reuters

Соглашение стран ОПЕК и ряда других стран, в том числе России, о сокращении уровня добычи нефти (сделка ОПЕК+) сейчас не оказывает влияние на нефтяной рынок. Об этом заявил 8 июня в ходе выступления на энергетической панели в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.

Он отметил, что снижение рыночных котировок цен на нефть после последнего решения министров стран ОПЕК+ свидетельствует о том, что реакция рынка основана на совокупности множества факторов.

По словам Сечина, совокупность дефицита энергии в мире в результате энергетического перехода, действия различных санкций и недобросовестная конкуренция привели к разбалансировке нефтяного рынка. Глава «Роснефти» обратил внимание, что западные и ближневосточные компании формируют резервы мощностей по добыче нефти.

По его словам, это приводит к наличию «фантомных баррелей», способных оказать масштабное воздействие на рынок, нивелирует влияние добровольного снижения квот на добычу основными участниками ОПЕК. 

Усиление волатильности на рынке, по мнению Сечина, может быть также обусловлено  неопределенностью, связанной с перспективой президентских выборов в США, где предвыборные настроения зависят в том числе от повышения стоимости цены на бензин. «Регулирование отрасли может измениться в случае победы определенного кандидата на предстоящих выборах», – отметил он. 

По оценке главы «Роснефти», бюджеты большинства стран-участниц ОПЕК+ в состоянии выдержать возможное снижение цены на нефть, которое может быть частично или полностью компенсировано увеличением поставок.

«Теоретически для российской нефтяной отрасли снижение цены может означать возможность снятия всех ограничений по потолку цен, а доходная часть утвержденного бюджета сформирована исходя из $60/барр.», – отметил Сечин. 

В этих условиях возможность оперативной реакции со стороны ОПЕК+ на появление новых факторов воздействия будет иметь принципиальное значение для стабилизации мировых рынков, добавил он.

Как писали «Ведомости», 2 июня страны ОПЕК+ согласовали квоты на добычу до конца 2025 г. Квота России сохранится на уровне 9,95 млн барр./сутки, Саудовской Аравии – 10,5 млн барр./сутки. Общий предельный уровень добычи нефти стран ОПЕК+ составляет 39,7 млн барр./сутки.

Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман также продлили до 31 декабря 2025 г. договоренности о добровольном сокращении добычи нефти на 1,65 млн барр./сутки в дополнение к официальным квотам. Кроме того, до конца III квартала продлены договоренности о добровольном сокращении добычи нефти на 2,2 млн барр./сутки.

После решения стран ОПЕК+ нефть за два дня подешевела на 3,6/барр с $80,87/барр. до $77,27/барр. К 8 июня цена немного скорректировалась до $79,34/барр.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных