Ставки фрахта нефтяных танкеров в российских портах резко снизились

Ставки фрахта нефтяных танкеров в российских портах резко снизилисьНа них повлияло дополнительное сокращение добычи в рамках сделки ОПЕК+
Ставки фрахта нефтяных танкеров типа Aframax (дедвейтом 80 000–120 000 т) в российских портах за две недели с 27 мая по 9 июня упали на 21–26% на фоне продления договоренностей ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Об этом говорится в обзоре Центра ценовых индексов (ЦЦИ) «Перевозки нефти. Ставки фрахта», с которым ознакомились «Ведомости».
Больше всего за это время подешевел фрахт танкеров, идущих из Новороссийска в порты Восточной Индии – на 20% до $7,7/барр. – и в Турцию – на 18,5% до $3/барр. Наименьшее снижение ставок – на 8,5% до $11,9/барр. – было зафиксировано по направлению из портов Балтийского моря в Северный Китай.
Вы видите 12% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам