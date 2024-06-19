Ставки фрахта нефтяных танкеров в российских портах резко снизились

Больше всего за это время подешевел фрахт танкеров, идущих из Новороссийска в порты Восточной Индии – на 20% до $7,7/барр. – и в Турцию – на 18,5% до $3/барр. Наименьшее снижение ставок – на 8,5% до $11,9/барр. – было зафиксировано по направлению из портов Балтийского моря в Северный Китай.