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Ставки фрахта нефтяных танкеров в российских портах резко снизились

На них повлияло дополнительное сокращение добычи в рамках сделки ОПЕК+
Дарья Савенкова
Василий Милькин
Виталий Тимкив / РИА Новости

Ставки фрахта нефтяных танкеров типа Aframax (дедвейтом 80 000–120 000 т) в российских портах за две недели с 27 мая по 9 июня упали на 21–26% на фоне продления договоренностей ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Об этом говорится в обзоре Центра ценовых индексов (ЦЦИ) «Перевозки нефти. Ставки фрахта», с которым ознакомились «Ведомости».

Больше всего за это время подешевел фрахт танкеров, идущих из Новороссийска в порты Восточной Индии – на 20% до $7,7/барр. – и в Турцию – на 18,5% до $3/барр. Наименьшее снижение ставок – на 8,5% до $11,9/барр. – было зафиксировано по направлению из портов Балтийского моря в Северный Китай.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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