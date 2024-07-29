Избирком Венесуэлы объявил о победе Мадуро на выборах президента

При этом реакция в Латинской Америке на результаты и предвыборные опросы может наталкивать на определенные размышления, добавляет Русакова. 26 июля в Венесуэлу не пустили группу иностранных правых политиков с бывшим президентом Мексики Висенте Фоксом, которые направлялись в нее для наблюдения за ходом голосования, а левый президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сам не стал посылать наблюдателей. На самих выборах были заметны нарушения технического характера – не все избирательные участки начали работу вовремя под предлогом отсутствия электричества, а голосование продолжалось «до последнего посетителя», говорит Русакова. Можно предположить, что итоги выборов были подтасованы с очевидным вызовом оппозиции, на что та отреагировала весьма вяло, не став призывать своих сторонников выходить на протесты, добавляет эксперт. Оппозиции еще будет нужно предъявить доказательства насчет манипуляций на выборах в судах, что может быть малоэффективным в условиях существующего в Венесуэле режима. И, вероятно, потому реального давления оппозиция оказать не сможет. Теоретически в условиях кризиса куда существенней для Мадуро может стать угроза внутриэлитного раскола, заключает Русакова.