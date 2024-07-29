Избирком Венесуэлы объявил о победе Мадуро на выборах президента

Избирком Венесуэлы объявил о победе Мадуро на выборах президентаЭти результаты не признают оппозиция и несколько государств региона
Национальный избирательный совет (НИС) Венесуэлы объявил о победе действующего президента Николаса Мадуро на выборах главы государства 28 июля. Как заявил председатель НИС Элвис Аморосо в эфире местного национального телевидения, после подсчета 80% голосов Мадуро набрал 51,20% голосов избирателей, а кандидат от оппозиционной «Единой платформы» Эдмундо Гонсалес Уррутиа – 44,2%. При этом для победы кандидату достаточно получить простое, а не абсолютное большинство. Явка составила 59%. В случае победы новый президентский срок станет уже третьим для Мадуро.
Мадуро заявил после оглашения результатов, что его переизбрание – триумф «мира и стабильности», добавив в очередной раз, что избирательная система Венесуэлы продемонстрировала прозрачность. Оппозиция итоги выборов не признала. Ее лидер, правый политик Мария Корина Мачадо, которой запрещено баллотироваться в президенты решениями генерального контролера и верховного суда республики, назвала Гонсалеса избранным президентом. «Мы победили, и весь мир это знает», – сказала она.
Более того, Мачадо выступила с призывом к армии, которая, по ее мнению, «должна обеспечить уважение народного суверенитета, выраженного в голосовании». Она добавила, что вооруженным силам «пришло время встать на правильную сторону истории». Военные – один из ключевых факторов в общественно-политической системе Венесуэлы, но пока нет никаких признаков того, что лояльность Мадуро в руководящем звене армии под угрозой. Сам 74-летний кандидат от оппозиции призвал своих сторонников не протестовать, пообещав позже дать им рекомендации о дальнейших действиях.
Мачадо утверждает, что оппозиционная коалиция имела доступ к 40% подсчитанных голосов, из которых якобы следует, что Гонсалес получил около 70% голосов. Итоги выборов действительно противоречат большинству предвыборных опросов и некоторым экзит-полам. А, например, американская Edison Research и вовсе сообщала о преимуществе Гонсалеса на более 30%.
Посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров заявил «РИА Новости», что итоги голосования заслуживают доверия и приведут к «дальнейшему укреплению авторитета администрации» Мадуро и позиций Венесуэлы на международной арене. Москва продолжит развивать стратегическое партнерство с Каракасом, заверил он.
Далеко не все страны придерживаются похожего мнения относительно состоявшихся выборов. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у его страны есть серьезные опасения, что объявленные результаты не отражают волю или голос венесуэльского народа, передает Bloomberg. Президент Аргентины Хавьер Милей первым написал в X, что его страна не признает итоги голосования. «Данные свидетельствуют о сокрушительной победе оппозиции, и мир ждет, пока он признает поражение после многих лет социализма, страданий, упадка и смерти. Аргентина не собирается признавать очередное мошенничество и надеется, что вооруженные силы [Венесуэлы] на этот раз будут защищать демократию и волю народа», – написал Милей. Не будут признавать итоги венесуэльских выборов также в Перу, Уругвае, Панаме и Коста-Рике.
Власти Чили и Бразилии заявили, что не будут признавать победу Мадуро без анализа всех протоколов. Выразил свои сомнения касательно итогов выборов и президент Гватемалы Бернардо Аревало.
Столкнувшийся недавно со странной попыткой госпереворота президент Боливии Луис Арсе одним из первых поздравил венесуэльский народ и Мадуро с победой на выборах. «Мы внимательно следили за этим демократическим праздником и приветствуем то, что воля венесуэльского народа на выборах уважалась», – сказал он. Президент Кубы Мигель Диас-Канель также направил поздравления Мадуро. «Сегодня достоинство и мужество венесуэльского народа восторжествовали над давлением и манипуляциями», – считает он. Поздравили Мадуро президент России Владимир Путин, а также глава Белоруссии Александр Лукашенко. Кроме того, победу президента признали в Никарагуа и Иране.
А еще накануне, 28 июля, министры иностранных дел Аргентины, Коста-Рики, Эквадора, Гватемалы, Панамы, Парагвая, Перу, Доминиканской Республики и Уругвая выпустили совместное заявление, призвав власти Венесуэлы гарантировать, что результаты выборов будут полностью соответствовать воле народа. Для этого они назвали необходимым обеспечить прозрачный подсчет голосов. Министерство иностранных дел Венесуэлы обвинило эти девять стран региона в проведении «операции по вмешательству в избирательный процесс».
Прошлые выборы президента Венесуэлы привели к серьезному политическому кризису. Тогда основные оппозиционные игроки бойкотировали их, а в день инаугурации Мадуро, 21 января 2019 г., в стране вспыхнули протесты. На одном из митингов бывший спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя временным главой государства, и ряд стран во главе с США (всего более 50) признавали его таковым до 2023 г. Россия тогда тоже выбрала сторону действующего президента.
Никакого удивления в объявленных результатах выборов нет, говорит эксперт Российского совета по международным делам Татьяна Русакова. Традиционные союзники поддержали Мадуро, и в этом никаких сюрпризов нет, говорит она. США пока заняли выжидательную позицию, но теперь, вероятно, процесс переговоров Каракаса с Вашингтоном о нормализации отношений будет заморожен.
При этом реакция в Латинской Америке на результаты и предвыборные опросы может наталкивать на определенные размышления, добавляет Русакова. 26 июля в Венесуэлу не пустили группу иностранных правых политиков с бывшим президентом Мексики Висенте Фоксом, которые направлялись в нее для наблюдения за ходом голосования, а левый президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сам не стал посылать наблюдателей. На самих выборах были заметны нарушения технического характера – не все избирательные участки начали работу вовремя под предлогом отсутствия электричества, а голосование продолжалось «до последнего посетителя», говорит Русакова. Можно предположить, что итоги выборов были подтасованы с очевидным вызовом оппозиции, на что та отреагировала весьма вяло, не став призывать своих сторонников выходить на протесты, добавляет эксперт. Оппозиции еще будет нужно предъявить доказательства насчет манипуляций на выборах в судах, что может быть малоэффективным в условиях существующего в Венесуэле режима. И, вероятно, потому реального давления оппозиция оказать не сможет. Теоретически в условиях кризиса куда существенней для Мадуро может стать угроза внутриэлитного раскола, заключает Русакова.