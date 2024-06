Бунт военных в Боливии: что это было?

«Росатом» будет добывать литий в Боливии

Входящая в «Росатом» Uranium One (U1) за год до попытки переворота, в июне 2023 г., выиграла тендер на разработку литиевого месторождения в Боливии. Об этом тогда сообщил «Ведомостям» представитель «Техснабэкспорта» (TENEX; головная структура Uranium One).

Литий – критически важный металл для изготовления литий-ионных аккумуляторных батарей для электромобилей. По данным Геологической службы США, боливийские солончаки содержат 21 млн т лития, но в стране практически нет промышленного потенциала для их освоения.

Соглашение с Uranium One предусматривает и строительство завода по производству карбоната лития «батарейного качества», используемого для производства аккумуляторов мощностью 25 000 т в год с пуском первой очереди в 2025 г., уточнил представитель «Техснабэкспорта». Инвестиции «Росатома» в проект оцениваются в $600 млн.