Бунт военных в Боливии: что это было?Акция, похожая на попытку армейского переворота, может быть частью борьбы элит
В ночь с 26 на 27 июня по мск в Боливии военные заняли площадь Мурильо (в правительственном квартале) и вошли в дом правительства. Их возглавил опальный генерал Хуан Суньига. Находясь в доме правительства, они столкнулись с президентом страны Луисом Арсе. Во время переговоров он призвал разойтись и предупредил, что их действия «наносят удар» по народу Боливии.
«Если вы уважаете себя как солдата, то прикажите своим силам разойтись. Это приказ», – сказал Арсе. Вместе с Суньигой в здании находились командующий военно-воздушными силами Боливии Марсело Зегарра и вице-адмирал Хуан Арнес Сальвадор.
По данным испанской газеты Diario de Sevilla, переговоры продлились семь минут. В течение последовавших почти двух часов Арсе назначил новых командующих всеми видами войск, а также обратился к полиции Боливии с просьбой способствовать восстановлению порядка. Новый командующий сухопутными силами Хосе Санчес велел военным вернуться в казармы. Как сообщает боливийская газета El Deber, в 17:34 по местному времени они покинули площадь, а уже в 19:00 Суньига был арестован.
В тот же вечер министр обороны страны Эдмундо Новио сообщил о провале «переворота» и подчеркнул, что ситуация находится под контролем. Министр правительства Эдуардо Кастильо обвинил задержанных высокопоставленных военных в попытке «смещения демократически избранного правительства», назвав Суньигу и его окружение преступниками.
Согласно ордеру на арест генерала, опубликованному на сайте генпрокуратуры Боливии, его обвиняют в терроризме и вооруженном бунте. Ему грозит от 15 до 20 лет заключения.
Журналисты El Deber и испанской газеты El Pais пишут, что за день до этих событий, 25 июня, в одном из интервью Суньига заявил о намерении, при необходимости, арестовать бывшего президента страны Эво Моралеса, если тот снова решит баллотироваться на пост главы государства. 26 июня по местному времени в СМИ появилась информация о снятии Суньиги с должности за это высказывание.
После этого он, вместе с другими военными, направился к правительственному кварталу. По словам Суньиги, его целью было «восстановить демократию, чтобы сделать ее настоящей демократией» (цитата по AP). В частности он призвал к освобождению всех политзаключенных, в том числе, бывшей и.о. президента Жанин Аньес (2019-2020 гг.), арестованную в марте 2021 г. по обвинению в подготовке мятежа. В июне 2022 г. ее приговорили к 10 годам лишения свободы. При этом, сама Аньес осудила попытку госпереворота на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).
«Росатом» будет добывать литий в Боливии
Входящая в «Росатом» Uranium One (U1) за год до попытки переворота, в июне 2023 г., выиграла тендер на разработку литиевого месторождения в Боливии. Об этом тогда сообщил «Ведомостям» представитель «Техснабэкспорта» (TENEX; головная структура Uranium One).
Литий – критически важный металл для изготовления литий-ионных аккумуляторных батарей для электромобилей. По данным Геологической службы США, боливийские солончаки содержат 21 млн т лития, но в стране практически нет промышленного потенциала для их освоения.
Соглашение с Uranium One предусматривает и строительство завода по производству карбоната лития «батарейного качества», используемого для производства аккумуляторов мощностью 25 000 т в год с пуском первой очереди в 2025 г., уточнил представитель «Техснабэкспорта». Инвестиции «Росатома» в проект оцениваются в $600 млн.
Действия Суньиги вызвали осуждение не только внутри страны, но и за ее пределами. Раскритиковали акцию присоединившихся к нему боливийских военных власти Аргентины, Мексики, Перу и других латиноамериканских стран. Непосредственно в поддержку боливийского президента Арсе также высказались президенты Чили Габриэль Борич и Венесуэлы Николас Мадуро. Лидеры стран Евросоюза присоединились к негативной оценке бунта Суньиги. Произошедшее осудили и в МИД России. Согласно заявлению, опубликованному на сайте российского ведомства, Москва «решительно осуждает совершенную 26 июня попытку военного переворота в Многонациональном Государстве Боливия».
Президент Боливии Арсе пришел к власти в ноябре 2020 г., победив на выборах с 52,4% голосов. За год до этого в отставку из-за протестов ушел правивший страной 14 лет Эво Моралес, в годы пребывания у власти которого (2006-2019 гг.) Арсе служил министром экономики. В начале июня 2024 г. Арсе прибыл с государственным визитом в Россию и был одним из иностранных лидеров, участвовавших в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Произошедшее в Боливии – часть разборок внутри официального властного сегмента, а вооруженные силы выступили в качестве арбитра между Моралесом и Арсе, говорит ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Андрей Пятаков. Эксперт считает, что Суньига не намеревался свергать Арсе и, даже наоборот, признавал власть действующего президента, а настоящей его целью было «вывести из игры» Моралеса.
Сейчас в Боливии интересам России и Китая, в число которых входит разработка критических для индустрии электромобилей запасов лития, ничего не угрожает, говорит главный редактор журнала Латинская Америка Виктор Хейфец. Но, по его словам, нельзя исключать, что произошедшее в стране не было генеральной репетицией перед настоящим военным переворотом.
Он также отметил, что в победившей на последних выборах партии «Движение к социализму» (в ней состоят и Арсе, и Моралес) произошел серьезный раскол, который привел к уходу части партии в оппозицию слева Моралес.
«Как итог, в Боливии сейчас нет правящей партии и, если на выборы обе части “Движения к социализму” пойдут отдельно со своими кандидатами, то они рискуют проиграть правым и ультраправым», – говорит Хейфец.
В свою очередь, приход правых к власти будет означать создание нового проамериканского кабинета министров, резюмирует эксперт.