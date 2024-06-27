В Боливии задержали троих военачальников по делу о госперевороте
В Боливии после попытки госпереворота задержаны генерал Хуан Хосе Суньига и экс-командующий ВМС вице-адмирал Хуан Арнес Сальвадор. Двух задержанных представил министр внутренних дел страны Эдуардо дель Кастильо, передает El Periodico.
Министр пообещал приложить все усилия, чтобы военачальники понесли наказание. Их обвиняют в попытке совершить вооруженный госпереворот, нападении на президента, уничтожении государственной и частной собственности и ряде других преступлений.
Расследование попытки госпереворота в Боливии продолжается. Дель Кастильо рассказал, что есть еще одна группа людей, которую подозревают в помощи при организации попытки госпереворота.
Адвокат генерала Суньиги заявил «РИА Новости», что задержан третий военачальник – генерал ВВС Марсело Хавьер Сегарра.
26 июня вооруженные военные заняли площадь Мурильо у резиденции правительства Боливии. Президент страны Луис Арсе осудил «нерегулярную мобилизацию некоторых подразделений боливийской армии».
В здание резиденции правительства въехал танк. Между Арсе и генералом Суньигой, возглавляющим военных, состоялась беседа, после чего Суньига покинул резиденцию. На фоне госпереворота Арсе выступил с обращением к народу Боливии и назначил новое командование армии. Он призвал население поддержать демократию и мобилизоваться против госпереворота.