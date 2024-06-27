В Боливии задержали троих военачальников по делу о госперевороте

В здание резиденции правительства въехал танк. Между Арсе и генералом Суньигой, возглавляющим военных, состоялась беседа, после чего Суньига покинул резиденцию. На фоне госпереворота Арсе выступил с обращением к народу Боливии и назначил новое командование армии. Он призвал население поддержать демократию и мобилизоваться против госпереворота.