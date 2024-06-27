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В Боливии задержали троих военачальников по делу о госперевороте

Ведомости

В Боливии после попытки госпереворота задержаны генерал Хуан Хосе Суньига и экс-командующий ВМС вице-адмирал Хуан Арнес Сальвадор. Двух задержанных представил министр внутренних дел страны Эдуардо дель Кастильо, передает El Periodico.

Министр пообещал приложить все усилия, чтобы военачальники понесли наказание. Их обвиняют в попытке совершить вооруженный госпереворот, нападении на президента, уничтожении государственной и частной собственности и ряде других преступлений. 

Расследование попытки госпереворота в Боливии продолжается. Дель Кастильо рассказал, что есть еще одна группа людей, которую подозревают в помощи при организации попытки госпереворота. 

Адвокат генерала Суньиги заявил «РИА Новости», что задержан третий военачальник – генерал ВВС Марсело Хавьер Сегарра.

26 июня вооруженные военные заняли площадь Мурильо у резиденции правительства Боливии. Президент страны Луис Арсе осудил «нерегулярную мобилизацию некоторых подразделений боливийской армии». 

В здание резиденции правительства въехал танк. Между Арсе и генералом Суньигой, возглавляющим военных, состоялась беседа, после чего Суньига покинул резиденцию. На фоне госпереворота Арсе выступил с обращением к народу Боливии и назначил новое командование армии. Он призвал население поддержать демократию и мобилизоваться против госпереворота. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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