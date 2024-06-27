Президент Боливии Арсе заявил о попытке госпереворота в стране
Президент Боливии Луис Арсе призвал население поддержать демократию и мобилизоваться против государственного переворота. Об этом сообщает El Deber.
Отмечается, что Арсе выступил с президентским посланием в сопровождении своих министров.
26 июня вооруженные военные заняли площадь Мурильо у резиденции правительства Боливии. Арсе в своих соцсетях осудил «нерегулярную мобилизацию некоторых подразделений боливийской армии». Бывший президент Эво Моралес заявил в X, что в стране назревает государственный переворот.
В здание резиденции правительства въехал танк. Между Арсе и генералом Хуаном Хосе Суньигой, возглавляющим военных, состоялась беседа, после чего Суньига покинул резиденцию. Отмечается, что военные применяли химические вещества против граждан, пытавшихся прорваться на площадь.
Евросоюз осудил любые попытки «свержения конституционного строя в Боливии и свержения демократически избранных правительств», написал председатель Европарламента Жозеп Боррель в соцсети X.