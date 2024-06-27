Президент Боливии Арсе заявил о попытке госпереворота в стране

В здание резиденции правительства въехал танк. Между Арсе и генералом Хуаном Хосе Суньигой, возглавляющим военных, состоялась беседа, после чего Суньига покинул резиденцию. Отмечается, что военные применяли химические вещества против граждан, пытавшихся прорваться на площадь.