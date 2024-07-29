Может ли Мадуро проиграть на президентских выборах в Венесуэле

Может ли Мадуро проиграть на президентских выборах в ВенесуэлеОн вряд ли уйдет из власти без боя при любом сценарии
В Венесуэле 28 июля, в день рождения бывшего президента Уго Чавеса, прошли президентские выборы, которые по московскому времени должны закончиться уже на следующий день. На них пробует переизбраться на третий срок действующий глава государства 61-летний Николас Мадуро. При этом на нынешних выборах, судя по предварительным опросам, серьезную конкуренцию ему может составить кандидат от оппозиционной «Единой платформы» 74-летний Эдмундо Гонсалес Уррутиа. В конце 1990-х – начале 2000-х гг. он служил послом страны в Алжире и Аргентине. Всего на выборах зарегистрировано 10 кандидатов, восемь из которых, впрочем, не имеют реальных шансов.
Сам Мадуро после голосования на выборах заявил, что будет уважать решение избирательного совета по итогам этих выборов. «Уважение к избирательному процессу – это уважение к конституции. Венесуэла – страна, у которой есть конституция, институты, закон, и мы все обязаны его уважать. <...> Я признаю и буду признавать арбитра (избирательной комиссии. – «Ведомости») на выборах», – сказал он. При этом в ходе предвыборных мероприятий он несколько раз уверенно говорил, что национальный избирательный совет объявит его победителем в 10 часов вечера по местному времени. В стане оппозиции опасаются на этом фоне манипуляций при подсчете голосов, указывая на отсутствие наблюдателей из ООН и западных стран. Группу российских наблюдателей возглавляет член Общественной палаты Владимир Рогов.
При этом перед выборами в СМИ появлялись прямо противоречащие друг другу опросы о фаворите гонки, зачастую в зависимости от близости к власти и оппозиции. Но большинство опросов отдают победу именно кандидату от оппозиции. Так, данные ORC Consultores предсказывали Гонсалесу 59,6% голосов, а Мадуро – около 12,5%, а Poder y Estrategia – 62 на 28%. Примерно такие же данные предоставляют компании Meganalisis и Datincorp. Единственная социологическая компания, которая отдает победу Мадуро, – Hinterlaces и раньше периодически публиковала данные в пользу правительства. Согласно ее данным, 54,2% избирателей поддерживают действующего президента, а за Гонсалеса 21,1%.
Мадуро стал преемником умершего Чавеса в 2013 г. и представляет Единую социалистическую партию Венесуэлы. При нем страна переживает экономический кризис и остается мировым лидером по уровню инфляции, хотя в 2023 г. он снизился с 305 до 193%.
Гонсалес получил регистрацию на выборах незадолго до окончания этого процесса и затем неоднократно говорил, что никогда в жизни не мог представить себя в роли главного оппозиционного кандидата. Но он считает, что ему необходимо исполнить эту роль ради «борьбы за демократизацию» и вклада в единство. Бывший дипломат признает лидером оппозиции известного правого политика Марию Корину Мачадо, которая одержала победу на праймериз противников Мадуро. В отношении ее в январе 2024 г. верховный суд Венесуэлы утвердил решение генерального контролера страны запретить занимать государственные должности в течение 15 лет. Решение было связано с поддержкой политиком американских санкций против правительства Мадуро.
Во внешней политике Гонсалес, в частности, говорит о стремлении к налаживанию отношений с Вашингтоном. «Я выступаю за то, чтобы США и Венесуэла восстановили дружеские естественные отношения, которые поддерживали в течение многих лет», – говорил Гонсалес. Между США и Венесуэлой нет дипломатических отношений с января 2019 г.
Этот разрыв случился как раз после прошлых выборов президента Венесуэлы, которые привели к серьезному политическому кризису. Основные оппозиционные игроки бойкотировали их, а в день инаугурации Мадуро, 21 января 2019 г., в стране вспыхнули протесты. На одном из митингов бывший спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя временным главой государства, и ряд стран во главе с США (всего более 50) признавали его таковым до 2023 г. Россия тогда выбрала сторону действующего президента, при котором у нее продолжалось тесное сотрудничество во многих сферах, в первую очередь в энергетическом секторе.
Объектом американских рестрикций тогда стала государственная нефтегазовая компания Венесуэлы PDVSA. Ей было запрещено перечисление на счета средств из США, где реализовывалась основная часть экспортируемой компанией нефти, и владеть там тремя НПЗ. Блокировке подверглись и активы компании на общую сумму $7 млрд, но не было введено полного запрета на экспорт. В октябре 2023 г. санкции были смягчены после заключения соглашения между правительством и оппозицией о нынешних президентских выборах. Тогда по итогам встречи на Барбадосе было зафиксировано право каждого политического деятеля свободно выбирать своего кандидата на президентских выборах и для всех участников выборов предоставлялись гарантии.
Но уже 17 апреля 2024 г. санкции были возобновлены из-за решения верховного суда по Мачадо. А накануне голосования анонимный представитель американской администрации высокого ранга говорил, что «США готовы корректировать свою санкционную политику в зависимости от событий, которые могут разворачиваться в Венесуэле».
Нынешние предвыборные опросы в Венесуэле действительно показывают диаметрально противоположные результаты, говорит профессор РАН, главный редактор журнала «Латинская Америка» Виктор Хейфец. Один из бразильских опросов показывает лидерство оппозиции, но не такое сильное, как это фиксируют близкие к ней социологи, – речь идет примерно о 55 на 45% в пользу Гонсалеса. Как итог, очень многое будет зависеть от явки, говорит Хейфец: во-первых, значительная часть проживающих за рубежом граждан просто физически не смогут проголосовать на этих выборах, а их численность в последние годы достигла, по разным оценкам, от 5 млн до 7 млн человек (население страны сейчас составляет около 28 млн. – «Ведомости»). Во-вторых, многое будет зависеть и от явки внутри страны: даже если сторонников Мадуро на деле меньшинство, они хорошо отмобилизованы и пойдут голосовать почти все. Сторонники оппозиции же скорее наоборот, и говорят, что в опросах большинство из них говорит о желании уехать, нежели протестовать в случае очередной победы Мадуро.
Можно рассуждать о возможных манипуляциях на выборах, но стоит помнить, что в 2015 г. в Венесуэле была официально признана победа оппозиции на выборах в парламент, говорит Хейфец. При этом сейчас очень сложно представить себе реальный уход Мадуро из власти, добавляет эксперт, так как это грозит ему реальным судебным преследованием, в том числе со стороны Международного уголовного суда, и тюремным заключением. Армия – один из ключевых факторов в политической системе Венесуэлы, и ее высшему генералитету сейчас выгодна победа Мадуро, так как его часть находится под санкциями. Теоретически военные могут прекратить поддерживать его, но только если издержки от этого будут очевиднее, чем выгода, а также будут соответствующие гарантии. Про позицию Гонсалеса известно мало, но он бывший дипломат, которого вряд ли можно отнести к крайне правому спектру, считает Хейфец. Единой точки зрения на отношения с Россией в оппозиции нет, но и президентские выборы скорее про внутреннее развитие, чем про внешнюю политику, заключает эксперт.