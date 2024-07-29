Может ли Мадуро проиграть на президентских выборах в Венесуэле

Можно рассуждать о возможных манипуляциях на выборах, но стоит помнить, что в 2015 г. в Венесуэле была официально признана победа оппозиции на выборах в парламент, говорит Хейфец. При этом сейчас очень сложно представить себе реальный уход Мадуро из власти, добавляет эксперт, так как это грозит ему реальным судебным преследованием, в том числе со стороны Международного уголовного суда, и тюремным заключением. Армия – один из ключевых факторов в политической системе Венесуэлы, и ее высшему генералитету сейчас выгодна победа Мадуро, так как его часть находится под санкциями. Теоретически военные могут прекратить поддерживать его, но только если издержки от этого будут очевиднее, чем выгода, а также будут соответствующие гарантии. Про позицию Гонсалеса известно мало, но он бывший дипломат, которого вряд ли можно отнести к крайне правому спектру, считает Хейфец. Единой точки зрения на отношения с Россией в оппозиции нет, но и президентские выборы скорее про внутреннее развитие, чем про внешнюю политику, заключает эксперт.