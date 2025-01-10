США увеличили награду за информацию для ареста Мадуро до $25 млн

США тогда усомнились в результатах выборов и ввели санкции против чиновников Венесуэлы, которые якобы связаны с Мадуро и препятствовали конкурентной процедуре. 10 января американский минфин объявил о новых санкциях. Они касаются венесуэльских чиновников, якобы «поддерживающих репрессии и незаконные притязания Мадуро на власть». В частности, ограничения затронут президента государственной нефтяной компании страны Petroleos de Venezuela, президента Венесуэльского консорциума авиационной промышленности и воздушного сообщения (CONVIASA), министра транспорта, высокопоставленных чиновников в армии и полиции.