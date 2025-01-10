Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

США увеличили награду за информацию для ареста Мадуро до $25 млн

Ведомости

Государственный департамент США увеличил размер вознаграждения за информацию, которая приведет к аресту или осуждению президента Венесуэлы Николаса Мадуро и назначенного им министра внутренних дел, юстиции и мира Диосдадо Кабельо, до $25 млн. Об этом сообщается на сайте американского минфина.

Власти США также объявили вознаграждение в размере до $15 млн за сведения, которые приведут к задержанию и вынесению приговора министру обороны Венесуэлы Владимиру Падрино.

Ранее 10 января 62-летний Мадуро в третий раз вступил в должность президента Венесуэлы. Выборы прошли 28 июля 2024 г. Мадуро, возглавляющий страну с 2013 г., получил 51% голосов. Его главный оппонент, кандидат от объединенной оппозиции Эдмундо Гонсалес набрал 43% голосов.

США тогда усомнились в результатах выборов и ввели санкции против чиновников Венесуэлы, которые якобы связаны с Мадуро и препятствовали конкурентной процедуре. 10 января американский минфин объявил о новых санкциях. Они касаются венесуэльских чиновников, якобы «поддерживающих репрессии и незаконные притязания Мадуро на власть». В частности, ограничения затронут президента государственной нефтяной компании страны Petroleos de Venezuela, президента Венесуэльского консорциума авиационной промышленности и воздушного сообщения (CONVIASA), министра транспорта, высокопоставленных чиновников в армии и полиции.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных