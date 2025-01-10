США увеличили награду за информацию для ареста Мадуро до $25 млн
Государственный департамент США увеличил размер вознаграждения за информацию, которая приведет к аресту или осуждению президента Венесуэлы Николаса Мадуро и назначенного им министра внутренних дел, юстиции и мира Диосдадо Кабельо, до $25 млн. Об этом сообщается на сайте американского минфина.
Власти США также объявили вознаграждение в размере до $15 млн за сведения, которые приведут к задержанию и вынесению приговора министру обороны Венесуэлы Владимиру Падрино.
Ранее 10 января 62-летний Мадуро в третий раз вступил в должность президента Венесуэлы. Выборы прошли 28 июля 2024 г. Мадуро, возглавляющий страну с 2013 г., получил 51% голосов. Его главный оппонент, кандидат от объединенной оппозиции Эдмундо Гонсалес набрал 43% голосов.
США тогда усомнились в результатах выборов и ввели санкции против чиновников Венесуэлы, которые якобы связаны с Мадуро и препятствовали конкурентной процедуре. 10 января американский минфин объявил о новых санкциях. Они касаются венесуэльских чиновников, якобы «поддерживающих репрессии и незаконные притязания Мадуро на власть». В частности, ограничения затронут президента государственной нефтяной компании страны Petroleos de Venezuela, президента Венесуэльского консорциума авиационной промышленности и воздушного сообщения (CONVIASA), министра транспорта, высокопоставленных чиновников в армии и полиции.