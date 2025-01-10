Мадуро в третий раз вступил в должность президента Венесуэлы

Девять государств Латинской Америки – Аргентина, Коста-Рика, Эквадор, Гватемала, Панама, Парагвай, Перу, Доминиканская Республика и Уругвай – призвали пересмотреть итоги голосования в присутствии независимых наблюдателей. США тоже усомнились в результатах выборов и ввели санкции против чиновников Венесуэлы, которые якобы связаны с Мадуро и препятствовали конкурентной процедуре.