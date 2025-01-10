Мадуро в третий раз вступил в должность президента Венесуэлы

Мадуро в третий раз вступил в должность президента ВенесуэлыОн возглавляет страну с 2013 года
Действующий глава Венесуэлы Николас Мадуро в третий раз вступил в должность президента страны. Торжественная церемония инаугурации состоялась 10 января в Каракасе в Федеральном законодательном дворце.
Выборы в Венесуэле прошли 28 июля 2024 г. Кандидат от Единой социалистической партии (PSUV) Мадуро получил 51% голосов. Его главный оппонент, кандидат от объединенной оппозиции, бывший дипломат Эдмундо Гонсалес набрал 43% голосов.
Девять государств Латинской Америки – Аргентина, Коста-Рика, Эквадор, Гватемала, Панама, Парагвай, Перу, Доминиканская Республика и Уругвай – призвали пересмотреть итоги голосования в присутствии независимых наблюдателей. США тоже усомнились в результатах выборов и ввели санкции против чиновников Венесуэлы, которые якобы связаны с Мадуро и препятствовали конкурентной процедуре.
29 июля в Каракасе начались протесты против переизбрания действующего главы страны. Полицейские применили против демонстрантов слезоточивый газ, некоторые протестующие в ответ напали на правоохранителей. По данным минобороны Венесуэлы, ранения получили 23 военнослужащих. В ходе акций митингующие снесли три статуи бывшего президента страны Уго Чавеса (1999–2013 гг.), на чьем наследии базируется курс Мадуро. 23 августа председатель Верховного суда Венесуэлы Карлисия Родригес сообщила, что действующий глава страны признан победителем выборов.
С победой Мадуро поздравили Россия, Белоруссия, Боливия, Гондурас, Иран, Китай, Куба, Никарагуа и другие государства. Президент РФ Владимир Путин назвал его переизбрание законным. Мадуро заявил после оглашения результатов, что его победа – это триумф «мира и стабильности». Россию на церемонии инаугурации 10 января представил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.