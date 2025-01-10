Володин прибыл в Венесуэлу на инаугурацию Мадуро
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин прибыл в Венесуэлу для участия в президентской инаугурации Николаса Мадуро. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
Володин представляет Россию по поручению президента Владимира Путина. Торжественная церемония состоится 10 января.
Выборы в Венесуэле состоялись 28 июля 2024 г. На них победил действующий глава государства Мадуро с результатом в 51%. Его главный оппонент, кандидат от объединенной оппозиции Эдмундо Гонсалес, набрал 43% голосов. 23 августа 2024 г. председатель Верховного суда Венесуэлы Карлисия Родригес сообщила, что Мадуро признан победителем выборов.
Девять государств Латинской Америки – Аргентина, Коста-Рика, Эквадор, Гватемала, Панама, Парагвай, Перу, Доминиканская Республика и Уругвай – выступили с совместным заявлением, в котором призвали пересмотреть итоги в присутствии независимых наблюдателей. США тоже усомнились в результатах президентских выборов и пригрозили Мадуро ответственностью за отказ передать власть. 12 сентября 2024 г. США ввели санкции против чиновников Венесуэлы, которые якобы связаны с Мадуро и препятствовали конкурентным выборам.
Во время пресс-конференции по итогам саммита БРИКС 24 октября 2024 г. Путин подтвердил, что победа Мадуро на выборах в Венесуэле была законной.