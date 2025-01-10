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Володин прибыл в Венесуэлу на инаугурацию Мадуро

Ведомости

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин прибыл в Венесуэлу для участия в президентской инаугурации Николаса Мадуро. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Володин представляет Россию по поручению президента Владимира Путина. Торжественная церемония состоится 10 января.

Выборы в Венесуэле состоялись 28 июля 2024 г. На них победил действующий глава государства Мадуро с результатом в 51%. Его главный оппонент, кандидат от объединенной оппозиции Эдмундо Гонсалес, набрал 43% голосов. 23 августа 2024 г. председатель Верховного суда Венесуэлы Карлисия Родригес сообщила, что Мадуро признан победителем выборов.

Девять государств Латинской Америки – Аргентина, Коста-Рика, Эквадор, Гватемала, Панама, Парагвай, Перу, Доминиканская Республика и Уругвай – выступили с совместным заявлением, в котором призвали пересмотреть итоги в присутствии независимых наблюдателей. США тоже усомнились в результатах президентских выборов и пригрозили Мадуро ответственностью за отказ передать власть. 12 сентября 2024 г. США ввели санкции против чиновников Венесуэлы, которые якобы связаны с Мадуро и препятствовали конкурентным выборам.

Во время пресс-конференции по итогам саммита БРИКС 24 октября 2024 г. Путин подтвердил, что победа Мадуро на выборах в Венесуэле была законной.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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