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Путин назвал победу президента Венесуэлы Мадуро на выборах честной

Ведомости

Президент России Владимир Путин подтвердил, что победа Николаса Мадуро на выборах в Венесуэле была законной. Об этом Путин заявил во время пресс-конференции по итогам саммита БРИКС. Трансляция шла в Telegram-канале Кремля.

«Россия считает, что Мадуро победил на выборах честно. Он сформировал правительство, и мы желаем успехов его правительству и венесуэльскому народу», – сказал президент РФ.

23 октября Путин встретился с Мадуро в рамках двусторонней встречи на саммите БРИКС, который проходит в Казани.

Выборы в Венесуэле состоялись 28 июля 2024 г. На них победил действующий глава государства Мадуро с результатом в 51%. 23 августа 2024 г. председатель Верховного суда Венесуэлы Карлисия Родригес сообщила, что Мадуро признан ведомством победителем выборов.

В свою очередь, девять государств Латинской Америки – Аргентина, Коста-Рика, Эквадор, Гватемала, Панама, Парагвай, Перу, Доминиканская Республика и Уругвай – выступили с совместным заявлением, в котором призвали пересмотреть итоги в присутствии независимых наблюдателей. США тоже усомнились в результатах президентских выборов и пригрозили Мадуро ответственностью за отказ передать власть.

12 сентября США ввели санкции против чиновников Венесуэлы, которые якобы связаны с Мадуро и препятствовали конкурентным выборам.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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