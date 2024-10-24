Путин назвал победу президента Венесуэлы Мадуро на выборах честной
Президент России Владимир Путин подтвердил, что победа Николаса Мадуро на выборах в Венесуэле была законной. Об этом Путин заявил во время пресс-конференции по итогам саммита БРИКС. Трансляция шла в Telegram-канале Кремля.
«Россия считает, что Мадуро победил на выборах честно. Он сформировал правительство, и мы желаем успехов его правительству и венесуэльскому народу», – сказал президент РФ.
23 октября Путин встретился с Мадуро в рамках двусторонней встречи на саммите БРИКС, который проходит в Казани.
Выборы в Венесуэле состоялись 28 июля 2024 г. На них победил действующий глава государства Мадуро с результатом в 51%. 23 августа 2024 г. председатель Верховного суда Венесуэлы Карлисия Родригес сообщила, что Мадуро признан ведомством победителем выборов.
В свою очередь, девять государств Латинской Америки – Аргентина, Коста-Рика, Эквадор, Гватемала, Панама, Парагвай, Перу, Доминиканская Республика и Уругвай – выступили с совместным заявлением, в котором призвали пересмотреть итоги в присутствии независимых наблюдателей. США тоже усомнились в результатах президентских выборов и пригрозили Мадуро ответственностью за отказ передать власть.
12 сентября США ввели санкции против чиновников Венесуэлы, которые якобы связаны с Мадуро и препятствовали конкурентным выборам.