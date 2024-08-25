Верховный суд Венесуэлы утвердил результаты выборов

Верховный суд Венесуэлы утвердил результаты выборовНиколас Мадуро признан президентом, свергнуть его в ходе выборов не удалось
Избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро признан победителем выборов Верховным судом страны. Об этом 23 августа сообщила председатель суда Карлисия Родригес, трансляцию заседания вел телеканал Venezolana de Television. Как сообщает Associated Press, поддержка Верховного суда, которой заручился Мадуро, – аргумент, который позволит президенту справиться с протестами и притупить международную критику прошедших выборов.
Выборы в Венесуэле состоялись 28 июля 2024 г. На них победил действующий глава государства Николас Мадуро с результатом в 51%. Его главный оппонент кандидат от объединенной оппозиции Эдмундо Гонсалес получил 43%. При этом оппозиция не согласилась с результатами выборов, организовав альтернативный подсчет голосов, согласно которому победил Гонсалес. В свою очередь Верховный суд объявил сфабрикованными результаты подсчета голосов оппозицией.
Венесуэла – один из ключевых стратегических партнеров России в регионе. Страна обладает самыми большими запасами нефти в мире: по подсчетам Федерального агентства энергетической информации США за 2023 г. Венесуэла располагает 303,8 млрд баррелей, или 17,5% от всех мировых запасов. Тем не менее из-за экономической и политической нестабильности, а также санкций, введенных США, страна испытывает трудности в разработке месторождений.
Формально Николас Мадуро получил в свои руки легальный инструмент, подтверждающий его победу на выборах, говорит Виктор Хейфец, профессор кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений СПбГУ. Но в глазах значительной оппозиционно настроенной части венесуэльского общества Мадуро не является победителем президентских выборов. Протесты решение Верховного суда не остановят, но власть надеется, что со временем противникам Мадуро попросту надоест протестовать и они уйдут с улиц.