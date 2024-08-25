Верховный суд Венесуэлы утвердил результаты выборов

Венесуэла – один из ключевых стратегических партнеров России в регионе. Страна обладает самыми большими запасами нефти в мире: по подсчетам Федерального агентства энергетической информации США за 2023 г. Венесуэла располагает 303,8 млрд баррелей, или 17,5% от всех мировых запасов. Тем не менее из-за экономической и политической нестабильности, а также санкций, введенных США, страна испытывает трудности в разработке месторождений.