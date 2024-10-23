Путин встретился с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро

Путин встретился с президентом Венесуэлы Николасом МадуроПереговоры проходят в рамках саммита БРИКС в Казани
Президент России Владимир Путин начал встречу с главой Венесуэлы Николасом Мадуро, сообщили в Кремле. Она проходит на полях саммита БРИКС в Казани.
Путин напомнил Мадуро о предыдущей встрече в Москве, которая состоялась в 2019 г. «Рад, что вы смогли прибыть в Казань и лично участвовать в саммите БРИКС», – сказал он. По словам Путина, Венесуэле близки основополагающие ценности и принципы, на которых строится деятельность объединения: уважение законных интересов и суверенитета, выбора государств и народов, взаимовыгодное и честное равноправное сотрудничество.
Венесуэла – один из давних партнеров России в Латинской Америке и в мире, отношения стратегического партнерства между странами продолжают укрепляться, отметил президент России. «Сотрудничество развивается по всем направлениям: растут объемы двусторонней торговли, набраны многочисленные проекты в энергетике, фармацевтике, транспорте, в сфере мирного космоса, новых технологий», – сказал он. Отдельно Путин отметил важность развития взаимосвязей в финансовой и банковской областях, в частности расчетов в национальных валютах.
Мадуро, в свою очередь, поблагодарил Путина за приглашение на саммит. «Венесуэла идет по пути БРИКС, мы выступаем за равновесие в мире», – сказал он. Глобальный Юг может существовать только в случае, если у него будет право на свободу и справедливость, отметил Мадуро. По его словам, страны БРИКС продвигают отношения, основанные на сотрудничестве и уважении народов Глобального Юга и Востока.
Россия и Венесуэла сформировали связи, которые невозможно нарушить, заявил Мадуро. Они, по его словам, прошли испытание временем. «Мы [Венесуэла] продвигаемся по многим направлениям. У нас очень хорошие показатели экономического роста, мы смогли победить инфляцию, у нас есть инвестиции, и мы готовы продолжать получать российские инвестиции для того, чтобы продолжать развивать нашу торговлю и укреплять отношения между различными секторами экономики», – сказал он.
22 октября начался XVI саммит БРИКС, он состоит из двух частей. Первая – это заседание стран – членов организации, посвященное теме «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности», что является девизом российского председательства в БРИКС в 2024 г. Вторая часть – заседание в формате «БРИКС плюс/аутрич», темой которого будет «БРИКС и Глобальный Юг – совместное строительство лучшего мира». 23 октября состоялись заседания государств – членов БРИКС в узком и расширенном составе.