Путин встретился с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро

Мадуро, в свою очередь, поблагодарил Путина за приглашение на саммит. «Венесуэла идет по пути БРИКС, мы выступаем за равновесие в мире», – сказал он. Глобальный Юг может существовать только в случае, если у него будет право на свободу и справедливость, отметил Мадуро. По его словам, страны БРИКС продвигают отношения, основанные на сотрудничестве и уважении народов Глобального Юга и Востока.