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Путин встретился с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро

Переговоры проходят в рамках саммита БРИКС в Казани
Ведомости

Президент России Владимир Путин начал встречу с главой Венесуэлы Николасом Мадуро, сообщили в Кремле. Она проходит на полях саммита БРИКС в Казани.

Путин напомнил Мадуро о предыдущей встрече в Москве, которая состоялась в 2019 г. «Рад, что вы смогли прибыть в Казань и лично участвовать в саммите БРИКС», – сказал он. По словам Путина, Венесуэле близки основополагающие ценности и принципы, на которых строится деятельность объединения: уважение законных интересов и суверенитета, выбора государств и народов, взаимовыгодное и честное равноправное сотрудничество.

Венесуэла – один из давних партнеров России в Латинской Америке и в мире, отношения стратегического партнерства между странами продолжают укрепляться, отметил президент России. «Сотрудничество развивается по всем направлениям: растут объемы двусторонней торговли, набраны многочисленные проекты в энергетике, фармацевтике, транспорте, в сфере мирного космоса, новых технологий», – сказал он. Отдельно Путин отметил важность развития взаимосвязей в финансовой и банковской областях, в частности расчетов в национальных валютах.

Мадуро, в свою очередь, поблагодарил Путина за приглашение на саммит. «Венесуэла идет по пути БРИКС, мы выступаем за равновесие в мире», – сказал он. Глобальный Юг может существовать только в случае, если у него будет право на свободу и справедливость, отметил Мадуро. По его словам, страны БРИКС продвигают отношения, основанные на сотрудничестве и уважении народов Глобального Юга и Востока.

Россия и Венесуэла сформировали связи, которые невозможно нарушить, заявил Мадуро. Они, по его словам, прошли испытание временем. «Мы [Венесуэла] продвигаемся по многим направлениям. У нас очень хорошие показатели экономического роста, мы смогли победить инфляцию, у нас есть инвестиции, и мы готовы продолжать получать российские инвестиции для того, чтобы продолжать развивать нашу торговлю и укреплять отношения между различными секторами экономики», – сказал он.

22 октября начался XVI саммит БРИКС, он состоит из двух частей. Первая – это заседание стран – членов организации, посвященное теме «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности», что является девизом российского председательства в БРИКС в 2024 г. Вторая часть – заседание в формате «БРИКС плюс/аутрич», темой которого будет «БРИКС и Глобальный Юг – совместное строительство лучшего мира». 23 октября состоялись заседания государств – членов БРИКС в узком и расширенном составе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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