Страны – члены БРИКС представили свои позиции в ходе расширенного совещания

Страны – члены БРИКС представили свои позиции в ходе расширенного совещанияПо видеосвязи, в частности, выступил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва
На расширенном заседании в рамках саммита БРИКС свои позиции по ряду вопросов изложили представители государств. Они выступили после президента России Владимира Путина, который открыл мероприятие.
Председатель КНР Си Цзиньпин призвал не допускать эскалации конфликта на Украине и его распространения. «Китай, Бразилия и страны Глобального Юга создали группу друзей мира», – заявил он, отметив, что она направлена «на объединение больших голосов в поддержку мира». По словам Си, на основе принципов недопущения распространения конфликта на третьи страны важно содействовать деэскалации ситуации. Председатель КНР призвал придерживаться концепции многосторонности, а также учитывать мнение стран Глобального Юга.
Кроме того, на саммите по видеосвязи выступил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва – он не поехал в Казань по состоянию здоровья. Бразилия станет следующим председателем БРИКС после России. В своей речи глава Бразилии тоже упомянул конфликт на Украине, а также обстановку на Ближнем Востоке. «В Палестине происходило, теперь переходит в Ливан, также конфликт между Россией и Украиной. У нас сейчас идут два конфликта, которые могут захватить весь мир. Наше председательство будет работать в сфере объединения на равных правах», – сказал он. По его словам, «многие хотят разделить мир на друзей и врагов», при этом страдают люди, которые находятся в уязвимом положении.
С речью также выступил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед. «Мы – новые в семье БРИКС, и мы готовы конструктивно работать в интересах развития многосторонности и развивающихся стран на принципах равенства», – сказал он в начале выступления. По его словам, экономический рост в развивающихся странах сталкивается с несправедливой финансовой системой, а дисбаланс в экономике приводит к неравенству, инфляции и безработице. Именно поэтому БРИКС должны совместно работать в этом направлении, отметил премьер Эфиопии. По его словам, объединение имеет потенциал стать трансформирующей силой на пути к более справедливому мировому порядку.
Индия полностью привержена сотрудничеству в рамках БРИКС, заявил премьер-министр страны Нарендра Моди, подчеркнув, что в многополярности состоит сила объединения. «В качестве следующего председателя БРИКС желаю всего самого наилучшего президенту президенту Луле, благодарю президента Путина и всех лидеров», – сказал Моди. Он отметил, что на БРИКС приходится 40% всего населения мира и 30% глобальной экономики. Моди также оценил роль Нового банка развития в отношениях стран Глобального Юга как «важную». В 2024 г. был достигнут консенсус в отношении реформ ВТО, говорили о сельском хозяйстве и цепочках поставок, экономических реформах – все это должно консолидировать экономическое сотрудничество стран, заявил премьер Индии.
Позицию Ирана представил президент страны Масуд Пезешкиан. Он подчеркнул, что заседание БРИКС впервые проводится в расширенном составе с новыми членами объединения. «Период односторонности подходит к концу», – сказал он. Упомянув ситуацию на Ближнем Востоке, Пезешкиан попросил страны БРИКС использовать все коллективные и индивидуальные возможности, чтобы «обеспечить права палестинского народа». По словам президента Ирана, США способствовали разрастанию конфликтов по всему миру. Он указал на необходимость и далее уменьшать доминирование доллара в мировой экономики. Реализация соответствующих усилий возможна с помощью оперативных решений: создания валютной корзины БРИКС и нового механизма расчетов, который не зависит от доллара, добавил Пезешкиан.
В расширенном заседании также приняла участие президент Нового банка развития (НБР) Дилма Русеф. Она тоже указала на важность использования национальных валют вместо доллара. «Позитивные результаты, которые были достигнуты за последние семестры, позволили уменьшить затраты, стоимость кредитов для наших стран-участников», – сказала она. Кроме того, одним из приоритетных вопросов она назвала расширение участников банка. Это позволяет сделать систему НБР более стабильной, считает она, а финансовая структура тем самым подразумевает многополярность, усиливает динамическое развитие.
22 октября в Казани стартовал XVI саммит БРИКС, он состоит из двух частей. Первая – это заседание стран – членов организации, посвященное теме «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности», что является девизом российского председательства в БРИКС в 2024 г. Вторая часть – заседание в формате «БРИКС плюс/аутрич», темой которого будет «БРИКС и Глобальный Юг – совместное строительство лучшего мира».