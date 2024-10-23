Страны – члены БРИКС представили свои позиции в ходе расширенного совещания

Кроме того, на саммите по видеосвязи выступил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва – он не поехал в Казань по состоянию здоровья. Бразилия станет следующим председателем БРИКС после России. В своей речи глава Бразилии тоже упомянул конфликт на Украине, а также обстановку на Ближнем Востоке. «В Палестине происходило, теперь переходит в Ливан, также конфликт между Россией и Украиной. У нас сейчас идут два конфликта, которые могут захватить весь мир. Наше председательство будет работать в сфере объединения на равных правах», – сказал он. По его словам, «многие хотят разделить мир на друзей и врагов», при этом страдают люди, которые находятся в уязвимом положении.