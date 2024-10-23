На саммите БРИКС началось расширенное заседание представителей стран

Глава государства заявил, что представители стран БРИКС обсудят экономические и гуманитарные вопросы. «Мировая торговля и глобальная экономика претерпевают существенные изменения», – отметил он, добавив, что в этом вопросе формируется многополярная модель. Она, по его словам, запускает новую волну роста, в первую очередь – за счет Глобального Юга и Востока, а также государств БРИКС, при этом сохраняется кризисный потенциал за счет роста долговой нагрузки в развитых странах. Комментируя экономики стран БРИКС, Путин отметил, что в целом они демонстрируют достаточную устойчивость благодаря ответственной макроэкономической и кредитно-финансовой политике правительств.