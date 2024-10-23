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На саммите БРИКС началось расширенное заседание представителей стран

Что сказал Путин в своем вступительном слове
Екатерина Дорофеева
Рамиль Ситдиков / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

На полях саммита БРИКС в Казани началось расширенное заседание стран – членов объединения, следует из трансляции Кремля. Его открыл президент России Владимир Путин, сообщив, что повестка дня согласована.

Глава государства заявил, что представители стран БРИКС обсудят экономические и гуманитарные вопросы. «Мировая торговля и глобальная экономика претерпевают существенные изменения», – отметил он, добавив, что в этом вопросе формируется многополярная модель. Она, по его словам, запускает новую волну роста, в первую очередь – за счет Глобального Юга и Востока, а также государств БРИКС, при этом сохраняется кризисный потенциал за счет роста долговой нагрузки в развитых странах. Комментируя экономики стран БРИКС, Путин отметил, что в целом они демонстрируют достаточную устойчивость благодаря ответственной макроэкономической и кредитно-финансовой политике правительств.

В большинстве государств объединения в среднесрочной перспективе ожидаются опережающие темпы развития, заявил Путин. «Средний рост экономик БРИКС в 2024-2025 гг. составит, по предварительным оценкам, 3,8% при увеличении мирового ВВП в 3,2%-3,3%», – сказал он. Доля стран БРИКС по паритету покупательной способности, по его словам, по итогам 2024 г. составит 36,7% – это уверенно превышает долю стран «Группы семи» (G7).

Позиции БРИКС будут укрепляться за счет роста населения, накопления капитала, урбанизации и увеличения производительности труда, считает президент РФ. Чтобы реализовать потенциал экономик, страны должны активизировать сотрудничество в ряде областей, в частности технологии, образование, освоение ресурсов, логистика и финансы, а также кратно нарастить объемы капиталовложений. «В этой связи предлагаем создать новую инвестиционную платформу БРИКС, которая стала бы мощным инструментом поддержки наших национальных экономик, а также обеспечила финансовыми ресурсами страны Глобального Юга и Востока», – сказал Путин.

В 2024 г. страны БРИКС согласовали ряд инициатив, которые, в частности, касаются повышения устойчивости цепочек поставок и добавленной стоимости, противодействия протекционизму, развития электронной торговли, налаживания контактов по линии особых экономических зон, подвел итоги Путин. Он сообщил, что страны БРИКС входят в число крупнейших производителей зерновых, зерно-бобовых и масличных культур. «В этой связи предложили открыть зерновую биржу БРИКС, способствующую формированию справедливых ценовых индикаторов на продукты и сырье», – сказал Путин.

Президент РФ оценил вклад стран БРИКС в обеспечение глобальной энергетической безопасности как «неоспоримый». Он подчеркнул, что в объединение входят как ключевые производители, так и потребители энергоресурсов. Путин также заявил, что страны БРИКС должны развивать свой центр антимонопольной политики. «Считаем нужным и далее развивать это направление, в том числе запустить межгосударственную платформу по справедливой конкуренции», – сказал президент.

Говоря о культурно-гуманитарной сфере, Путин заявил, что Россия сделала акцент на развитие контактов между странами: проведены международный кинофестиваль и фестиваль культур государств БРИКС, создан альянс народной танцевальной культуры и ассоциация киношкол. «Хорошо зарекомендовала международная практика проведения спортивных игр БРИКС», – отметил президент, напомнив, что в Казани состоялись пятые игры объединения.

22 октября в Казани стартовал XVI саммит БРИКС. Он состоит из двух частей. Первая – это заседание стран – членов организации, посвященное теме «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности», что является девизом российского председательства в БРИКС в 2024 г. Вторая часть – заседание в формате «БРИКС плюс/аутрич», темой которого будет «БРИКС и Глобальный Юг – совместное строительство лучшего мира».

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Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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