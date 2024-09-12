США ввели санкции против чиновников Венесуэлы за якобы фальсификацию на выборах
США ввели санкции против чиновников Венесуэлы, которые якобы связаны с действующим президентом страны Николасом Мадуро и препятствовали конкурентным выборам, сообщается на сайте госдепартамента.
«Министерство финансов вводит санкции в отношении 16 лиц, связанных с Мадуро, включая лидеров национального избирательного совета, Верховного суда и национальной ассамблеи. Эти должностные лица препятствовали прозрачному избирательному процессу и публикации точных результатов выборов», – говорится в сообщении. Госдепартамент также намерен ввести визовые ограничения для этих лиц.
Выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на них победил действующий президент Николас Мадуро с результатом в 51%. Его главный оппонент Эдмундо Гонсалес набрал 43% голосов. Оппозиция не согласилась с итогами выборов и организовала альтернативный подсчет голосов, согласно которому победил Гонсалес. Верховный суд страны объявил сфабрикованными результаты подсчета голосов оппозицией.
Девять государств Латинской Америки – Аргентина, Коста-Рика, Эквадор, Гватемала, Панама, Парагвай, Перу, Доминиканская Республика и Уругвай – выступили с совместным заявлением, в котором призвали пересмотреть итоги в присутствии независимых наблюдателей. США тоже усомнились в результатах президентских выборов и пригрозили Мадуро ответственностью за отказ передать власть. В августе Верховный суд Венесуэлы утвердил результаты выборов.