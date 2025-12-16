Газета
Военные США сообщили об ударе по трем судам с наркотиками

Американская объединенная оперативная группа «Южное копье» нанесла удары по трем судам в международных водах, которые якобы были связаны с наркоторговлей. Погибли восемь человек, говорится в сообщении Южного командования США в соцсети X.

Отмечается, что атака была совершена 15 декабря по указанию министра обороны США Пита Хегсета, а суда принадлежали организациям, «признанным террористическими». Согласно сообщению американских военных, «разведка подтвердила», что суда следовали по известным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана и занимались наркоторговлей.

«В ходе этих действий были убиты восемь мужчин-наркотеррористов – трое на первом судне, двое на втором и трое на третьем», – указано в сообщении.

9 декабря президент США Дональд Трамп заявил Politico, что Вашингтон может распространить проводимую в Карибском море военно-морскую операцию по борьбе с наркотрафиком на территории Колумбии и Мексики. 2 декабря американский лидер сообщил, что в скором времени Вашингтон начнет наносить удары по наркоторговцам в Латинской Америке.

