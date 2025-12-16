Военные США сообщили об ударе по трем судам с наркотиками

9 декабря президент США Дональд Трамп заявил Politico, что Вашингтон может распространить проводимую в Карибском море военно-морскую операцию по борьбе с наркотрафиком на территории Колумбии и Мексики. 2 декабря американский лидер сообщил, что в скором времени Вашингтон начнет наносить удары по наркоторговцам в Латинской Америке.