США допускают расширение антинаркотической операции в Карибском море
Вашингтон может распространить проводимую в Карибском море военно-морскую операцию по борьбе с наркотрафиком на территории Колумбии и Мексики. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью Politico.
«Да, я мог бы. Определенно. Я мог бы», – сказал Трамп, отвечая на вопрос, готов ли он включить эти страны в зону операции.
2 декабря Трамп сообщил, что в скором времени Вашингтон начнет наносить удары по наркоторговцам в Латинской Америке.