Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

США допускают расширение антинаркотической операции в Карибском море

Ведомости

Вашингтон может распространить проводимую в Карибском море военно-морскую операцию по борьбе с наркотрафиком на территории Колумбии и Мексики. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью Politico.

«Да, я мог бы. Определенно. Я мог бы», – сказал Трамп, отвечая на вопрос, готов ли он включить эти страны в зону операции.

2 декабря Трамп сообщил, что в скором времени Вашингтон начнет наносить удары по наркоторговцам в Латинской Америке.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь