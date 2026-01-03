Местонахождение Мадуро неизвестно после ударов США по Венесуэле

Газета в декабре прошлого года сообщала, что Мадуро усилил свою личную охрану на фоне угроз со стороны администрации США Дональда Трампа. По данным источников, близких к венесуэльскому правительству, он часто менял места, где ночевал, и мобильные телефоны. Один из собеседников NYT сообщил также, что политик «расширил роль кубинских телохранителей в своей личной охране» для защиты от потенциального удара США.