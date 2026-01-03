Местонахождение Мадуро неизвестно после ударов США по Венесуэле
Неизвестно, где после ударов США по Венесуэле находится президент республики Николас Мадуро, сообщает газета The New York Times (NYT).
«Мы не знаем, где сейчас находится Мадуро. Но, по словам двух человек, которые с ним общались, по крайней мере, некоторые люди из его ближайшего окружения, по-видимому, находятся в безопасности», – говорится в публикации.
Газета в декабре прошлого года сообщала, что Мадуро усилил свою личную охрану на фоне угроз со стороны администрации США Дональда Трампа. По данным источников, близких к венесуэльскому правительству, он часто менял места, где ночевал, и мобильные телефоны. Один из собеседников NYT сообщил также, что политик «расширил роль кубинских телохранителей в своей личной охране» для защиты от потенциального удара США.
МИД Венесуэлы 3 января заявил о нападении США на столицу республики, целью которого является захват ресурсов и смена режима. Мадуро на фоне ударов ввел чрезвычайное положение в стране и отдал приказ о развертывании командования обороны.