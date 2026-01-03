Специальная венесуэльская операция

Во-первых, США снова показали, что их гегемония в Западном полушарии – это константа. Альтернативные варианты никогда не будут не то что допускаться, а даже обсуждаться. У этого сигнала два главных адресата: южноамериканские лидеры, которые стремятся к автономии от США, а также Китай, наращивавший в последние годы свое политическое и экономическое влияние в регионе.