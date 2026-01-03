Газета
Мексика осудила удары США по Венесуэле и предложила посредничество

Ведомости

Удары США по Венесуэле нарушают международное право и серьезно угрожают стабильности в регионе в целом, заявило министерство иностранных дел Мексики.

«Латинская Америка и Карибский бассейн – это зона мира, построенная на основе взаимного уважения, мирного урегулирования споров и запрета применения и угрозы применения силы», – говорится в заявлении (цитата по NBC News).

Там подчеркнули, что американские удары явно нарушают статью 2 Устава ООН, и призвали к немедленному прекращению «любых актов агрессии против правительства и народа Венесуэлы». Мексика также подтвердила свою готовность содействовать, выступать посредником и поддерживать диалог между двумя странами.

США 3 января нанесли удары по Венесуэле, а американский лидер Дональд Трамп заявил через несколько часов после атаки, что Вашингтон захватил и вывез из страны президента Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. По данным генпрокурора США Памэлы Бонди, политику и его супруге предъявлены обвинения в сговоре с целью наркотерроризма, ввоза кокаина и другие.

