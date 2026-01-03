МИД России призвал США освободить Мадуро и его жену

МИД России призвал США освободить Мадуро и его женуАмериканцы похитили президента Венесуэлы после серии ударов по территории страны
Российский МИД решительно призвал Вашингтон пересмотреть свою позицию и освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
В МИДе подчеркнули необходимость создания условий для решения конфликта между США и Венесуэлой путем диалога.
Утром 3 января США атаковали территорию Венесуэлы. Вашингтон в ходе ударов захватил и вывез из страны Мадуро и его жену.
Генеральный прокурор США Памела Бонди сообщила, что Мадуро и его жену будут судить в США, обвинения им предъявлены в том числе в сговоре с целью наркотерроризма. Политику и его супруге предъявлены обвинения в Южном округе Нью-Йорка. Позже стало известно, что Мадуро грозит до четырех пожизненных сроков.
В эфире Fox News президент США Дональд Трамп сообщил, что Мадуро и Флорес находятся на борту военного корабля США Iwo Jima, направляющегося в Нью-Йорк. «Их доставили вертолеты, и они совершили приятный полет на вертолете – я уверен, им понравилось. Но они, они убили много людей, помните об этом», – добавил он.