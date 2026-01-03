Газета
Китай осудил удары США и захват лидера Венесуэлы

Китай решительно осуждает удары США по Венесуэле и действия против ее президента Николаса Мадуро, говорится в заявлении китайского МИДа.

Пекин, как следует из заявления, «глубоко потрясен» случившемся, пишет ТАСС. По мнению КНР, гегемонистские действия США нарушают международное право, угрожают безопасности стран Латинской Америки и посягают на суверенитет Венесуэлы. Китай также призвал Вашингтон соблюдать Устав ООН.

Китай ранее призвал своих граждан воздержаться от поездок в Венесуэлу в ближайшее время. Находящимся в этой стране необходимо следить за безопасностью, следует из заявления китайского МИДа.

США утром 3 января нанесли удары по Венесуэле и ее столице Каракасу. Президент США Дональд Трамп сообщил, что Мадуро и его жена были захвачены. Они предстанут перед американским судом. Ряд стран осудили действия Вашингтона и призвали созвать заседание Совета Безопасности ООН.

