Китай призвал своих граждан не посещать Венесуэлу
Китай призывает своих граждан воздержаться от поездок в Венесуэлу в ближайшее время, а находящимся в этой стране необходимо следить за безопасностью, следует из заявления китайского МИДа. Его содержание приводит CNN.
Министерство иностранных дел и посольство Китая в республике, как отмечается в заявлении, напоминают гражданам Китая о нежелательности поездок в Венесуэлу в ближайшем будущем. Там отметили, что китайским гражданам, персоналу и организациям, которые уже находятся в республике, Пекин рекомендует «внимательно следить за ситуацией с безопасностью в регионе, усиливать меры предосторожности в чрезвычайных ситуациях», а также избегать ненужных поездок и держаться подальше от конфликтных районов.
В случае чрезвычайной ситуации в ведомстве призвали связаться с полицией и посольством Китая.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро был захвачен и вывезен из страны после крупномасштабного удара США по Каракасу, ранее сообщил президент США Дональд Трамп. Генеральный прокурор США Пэм Бонди заявила, что Мадуро предъявлены обвинения в Нью-Йорке в хранении наркотиков и оружия.
Вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес заявила, что правительство не знает местонахождения Мадуро и первой леди Силии Флорес, добавив, что в результате атаки США погибли чиновники, военнослужащие и мирные жители по всей стране, пишет CNN.