Китай призвал своих граждан не посещать Венесуэлу

Министерство иностранных дел и посольство Китая в республике, как отмечается в заявлении, напоминают гражданам Китая о нежелательности поездок в Венесуэлу в ближайшем будущем. Там отметили, что китайским гражданам, персоналу и организациям, которые уже находятся в республике, Пекин рекомендует «внимательно следить за ситуацией с безопасностью в регионе, усиливать меры предосторожности в чрезвычайных ситуациях», а также избегать ненужных поездок и держаться подальше от конфликтных районов.