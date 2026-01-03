В Венесуэле признали, что США «частично» достигли своих целей

США атаковали территорию Венесуэлы рано утром 3 января. Вашингтон в ходе ударов захватил и вывез из страны ее лидера Николаса Мадуро, а также его жену Силию Флорес, сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social. Он также анонсировал пресс-конференцию, которая состоится в 11:00 по местному времени (19:00 мск) в Мар-а-Лаго. Ряд стран выразили поддержку Каракасу и призвали к созыву заседания Совета Безопасности ООН.