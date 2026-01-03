В Венесуэле признали, что США «частично» достигли своих целей
США своими ударами по Венесуэле лишь «частично» достигли своих целей, заявил министр внутренних дел страны Диосдадо Кабельо. Его слова приводит CNN.
«То, чего они пытались добиться с помощью запущенных бомб и ракет, им удалось лишь частично. И я говорю «частично», потому что они ожидали, что люди, возможно, разбегутся, станут трусливыми. Нет», – сказал он.
По словам Кабельо, страна сохраняет спокойствие и знает, что нужно делать дальше. Министр также призвал людей не впадать в отчаяние, чтобы «не облегчать жизнь вторгшемуся врагу».
США атаковали территорию Венесуэлы рано утром 3 января. Вашингтон в ходе ударов захватил и вывез из страны ее лидера Николаса Мадуро, а также его жену Силию Флорес, сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social. Он также анонсировал пресс-конференцию, которая состоится в 11:00 по местному времени (19:00 мск) в Мар-а-Лаго. Ряд стран выразили поддержку Каракасу и призвали к созыву заседания Совета Безопасности ООН.