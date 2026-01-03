Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В Венесуэле признали, что США «частично» достигли своих целей

Ведомости

США своими ударами по Венесуэле лишь «частично» достигли своих целей, заявил министр внутренних дел страны Диосдадо Кабельо. Его слова приводит CNN.

«То, чего они пытались добиться с помощью запущенных бомб и ракет, им удалось лишь частично. И я говорю «частично», потому что они ожидали, что люди, возможно, разбегутся, станут трусливыми. Нет», – сказал он.

По словам Кабельо, страна сохраняет спокойствие и знает, что нужно делать дальше. Министр также призвал людей не впадать в отчаяние, чтобы «не облегчать жизнь вторгшемуся врагу».

США атаковали территорию Венесуэлы рано утром 3 января. Вашингтон в ходе ударов захватил и вывез из страны ее лидера Николаса Мадуро, а также его жену Силию Флорес, сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social. Он также анонсировал пресс-конференцию, которая состоится в 11:00 по местному времени (19:00 мск) в Мар-а-Лаго. Ряд стран выразили поддержку Каракасу и призвали к созыву заседания Совета Безопасности ООН.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь