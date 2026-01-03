Трамп рассказал о местонахождении Мадуро и его жены
Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес сейчас находятся на борту военного корабля США Iwo Jima, направляющегося в Нью-Йорк. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп в эфире Fox News.
«Их доставили вертолеты, и они совершили приятный полет на вертолете – я уверен, им понравилось. Но они, они убили много людей, помните об этом», – добавил он.
Отвечая на вопрос о мерах, которые он предлагал Мадуро, Трамп заявил: «Я сказал, что вы должны сдаться». По словам американского лидера, он разговаривал с Мадуро неделю назад.
Утром 3 января США атаковали территорию Венесуэлы. Вашингтон в ходе ударов захватил и вывез из страны Мадуро и его жену Силию Флорес.
Генеральный прокурор США Памела Бонди сообщила, что Мадуро и его жену будут судить в США, обвинения им предъявлены в том числе в сговоре с целью наркотерроризма. Политику и его супруге предъявлены обвинения в Южном округе Нью-Йорка. Позже стало известно, что Мадуро грозит до четырех пожизненных сроков по обвинениям, предъявленным ему в США.