Трамп: США будут участвовать в принятии решений о будущем Венесуэлы

3 января Трамп заявил, что Соединенные Штаты захватили Мадуро и эвакуируют его из страны. О также подтвердил, что США нанесли «крупномасштабный удар» по территории республики, о чем ранее объявил МИД страны. Венесуэльские официальные лица заявили, что в результате ударов есть погибшие. Ряд стран, в том числе Россия и Иран, выразили поддержку Каракасу и осудили американскую атаку.