Трамп: США будут участвовать в принятии решений о будущем Венесуэлы

Ведомости

США после захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро будут участвовать в принятии решений о будущем республики, заявил телеканалу Fox News американский президент Дональд Трамп.

Он также сообщил, что Мадуро хотел вести переговоры в последние дни перед захватом его американскими войсками, но американский лидер отклонил это предложение. 

«Я не хотел вести переговоры. Я сказал: «Нет, мы должны это сделать», – заявил Трамп (цитата по NYT).

В интервью он также отказался поддержать лидера венесуэльской оппозиции Марию Корину Мачадо, недавно получившую Нобелевскую премию мира, пишет газета.

3 января Трамп заявил, что Соединенные Штаты захватили Мадуро и эвакуируют его из страны. О также подтвердил, что США нанесли «крупномасштабный удар» по территории республики, о чем ранее объявил МИД страны. Венесуэльские официальные лица заявили, что в результате ударов есть погибшие. Ряд стран, в том числе Россия и Иран, выразили поддержку Каракасу и осудили американскую атаку.

