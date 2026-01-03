Трамп обвинил Мадуро и его супругу в наркотерроризме против граждан США

Генеральный прокурор США Пэм Бонди сообщила, что Мадуро и Флорес будут судить в США, обвинения им предъявлены в том числе в сговоре с целью наркотерроризма. Политику и его супруге предъявлены обвинения в Южном округе Нью-Йорка. Позже стало известно, что Мадуро грозит до четырех пожизненных сроков по обвинениям, предъявленным ему в США.