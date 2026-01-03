Газета
Главная / Политика /

Трамп обвинил Мадуро и его супругу в наркотерроризме против граждан США

Ведомости

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес причастны к наркотерроризму, направленному против граждан США. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе пресс-конференции. Трансляцию проводит Associated Press (AP). 

«Мадуро и Флорес обвиняются судом Южного округа Нью-Йорка за кампанию по смертоносному наркотерроризму против США», – заявил он.

Президент США также подчеркнул, что операция США в Каракасе, которая прошла утром 3 января, не имеет аналогов со времен Второй мировой войны.

Утром 3 января США атаковали территорию Венесуэлы. Вашингтон в ходе ударов захватил и вывез из страны Мадуро и его супругу.

Генеральный прокурор США Пэм Бонди сообщила, что Мадуро и Флорес будут судить в США, обвинения им предъявлены в том числе в сговоре с целью наркотерроризма. Политику и его супруге предъявлены обвинения в Южном округе Нью-Йорка. Позже стало известно, что Мадуро грозит до четырех пожизненных сроков по обвинениям, предъявленным ему в США.

Читайте также:Специальная венесуэльская операция
