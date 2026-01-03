Трамп заявил о сохранении эмбарго на поставки нефти из Венесуэлы
Американское эмбарго на венесуэльскую нефть остается в силе после захвата лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, заявил президент США Дональд Трамп, выступив с резким предупреждением другим политическим и военным деятелям, связанным с Каракасом.
Трамп сказал репортерам на своем курорте Мар-а-Лаго во Флориде, что Соединенные Штаты сохраняют экономическое и военное давление на Венесуэлу, оценивая следующие шаги.
«Очень важно, что эмбарго на всю венесуэльскую нефть остается в полной силе. Американская армада остается наготове на позиции, и Соединенные Штаты сохраняют все военные варианты до тех пор, пока требования Соединенных Штатов не будут полностью выполнены и удовлетворены», – заявил президент США (цитата по CNN).
Трамп также обратился с прямым предупреждением к лидерам, связанным с Мадуро. «Все политические и военные деятели в Венесуэле должны понимать, что случившееся с Мадуро может произойти и с ними, и это произойдет с ними, если они не будут справедливы даже к своему народу», – сказал он.
Трамп заявил, что похищение Мадуро стало переломным моментом для страны. «Диктатор и террорист Мадуро наконец-то ушел из Венесуэлы. Люди свободны. Они снова свободны», – добавил глава Белого дома.
Утром 3 января США атаковали территорию Венесуэлы. Вашингтон на фоне ударов захватил и вывез из страны Мадуро и его жену Силию Флорес. Генеральный прокурор США Пэм Бонди сообщила, что Мадуро и его жену будут судить в США, обвинения им предъявлены в том числе в сговоре с целью наркотерроризма.