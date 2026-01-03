Трамп заявил о сохранении эмбарго на поставки нефти из Венесуэлы

Трамп также обратился с прямым предупреждением к лидерам, связанным с Мадуро. «Все политические и военные деятели в Венесуэле должны понимать, что случившееся с Мадуро может произойти и с ними, и это произойдет с ними, если они не будут справедливы даже к своему народу», – сказал он.