США задействовали более 150 воздушных судов в операции по похищению Мадуро
Председатель объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Дэн Кейн описал операцию по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро как масштабную и тщательно спланированную акцию, подготовка к которой велась месяцами, а ее выполнение на месте заняло несколько часов. Об этом сообщает CNN.
Выступая на пресс-конференции в Мар-а-Лаго во Флориде, Кейн охарактеризовал миссию как результат сотрудничества всех видов вооруженных сил и разведывательных ведомств, подготовка к началу операции велась несколько месяцев.
Это включало отслеживание Мадуро, чтобы «понять, как он перемещается, где живет, куда путешествует, что ест, что носит», сказал Кейн. Поздно вечером в пятницу (по времени США), добавил он, более 150 воздушных судов, запущенных с 20 различных баз на суше и на море по всему Западному полушарию, приняли участие в операции. Среди них были вертолеты со спецназом, который похитил Мадуро.
Вертолеты, которые защитили серией ударов, прибыли в резиденцию Мадуро около 1:00 по восточному времени. Попытка захватить Мадуро и его жену сопровождалась ответным огнем, поскольку силы США подверглись обстрелу, сказал Кейн, прежде чем они вылетели из Венесуэлы около 3:29 по восточному времени. Мадуро и его жена были впоследствии доставлены на десантный корабль USS Iwo Jima, где они теперь находятся на пути в Нью-Йорк, чтобы предстать перед судом.
«Отказ одного компонента этого хорошо смазанного механизма поставил бы под угрозу всю миссию, а отказ никогда не является вариантом для объединенных сил Америки», – заявил Кейн.
Утром 3 января США атаковали территорию Венесуэлы. Вашингтон на фоне ударов захватил и вывез из страны Мадуро и его жену Силию Флорес. Генеральный прокурор США Пэм Бонди сообщила, что Мадуро и его жену будут судить в США, обвинения им предъявлены в том числе в сговоре с целью наркотерроризма.