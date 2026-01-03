США задействовали более 150 воздушных судов в операции по похищению Мадуро

Это включало отслеживание Мадуро, чтобы «понять, как он перемещается, где живет, куда путешествует, что ест, что носит», сказал Кейн. Поздно вечером в пятницу (по времени США), добавил он, более 150 воздушных судов, запущенных с 20 различных баз на суше и на море по всему Западному полушарию, приняли участие в операции. Среди них были вертолеты со спецназом, который похитил Мадуро.