Трамп пообещал сделать народ Венесуэлы богатым и независимым

Утром 3 января США атаковали территорию Венесуэлы. Вашингтон в ходе ударов захватил и вывез из страны Мадуро и его супругу. Американский генеральный прокурор Пэм Бонди сообщила, что Мадуро и Флорес будут судить в США, обвинения им предъявлены в том числе в сговоре с целью наркотерроризма.