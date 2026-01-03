Газета
Трамп пообещал сделать народ Венесуэлы богатым и независимым

Ведомости

США готовы сделать жителей Венесуэлы богатыми и независимыми, а также обеспечить их безопасность. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции. Трансляцию проводит Associated Press (AP). 

Утром 3 января США атаковали территорию Венесуэлы. Вашингтон в ходе ударов захватил и вывез из страны Мадуро и его супругу. Американский генеральный прокурор Пэм Бонди сообщила, что Мадуро и Флорес будут судить в США, обвинения им предъявлены в том числе в сговоре с целью наркотерроризма.

В эфире Fox News Трамп заявил, что после захвата Мадуро США будут участвовать в принятии решений о будущем республики. Он также сообщил, что лидер Венесуэлы хотел вести переговоры в последние дни перед захватом его американскими войсками, но американский лидер отклонил это предложение. 

Читайте также:Специальная венесуэльская операция
