Трамп: военные США могли убить Мадуро

«Люди интересовались, застали ли мы их врасплох? Отчасти да, но они чего-то ждали. Сопротивление было большим. Было много перестрелок», – сказал он. Мадуро находится на борту корабля USS Iwo Jima, Трамп опубликовал его изображение незадолго до начала пресс-конференции.