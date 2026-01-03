Газета
Главная / Политика /

Трамп: военные США могли убить Мадуро

Ведомости

Американские военные могли убить лидера Венесуэлы Николаса Мадуро во время ночной операции, если бы это потребовалось. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в своей резиденции во Флориде, передает CNN.

«Это могло произойти. Он пытался попасть в безопасное место. Знаете, безопасное место – [комната] вся из стали, и он не смог добраться до двери, потому что наши ребята были такими быстрыми», – сказал Трамп журналистам.

Трамп повторил, что американские военные «быстро преодолели сопротивление», отметив также, что «сопротивление было значительным».

«Люди интересовались, застали ли мы их врасплох? Отчасти да, но они чего-то ждали. Сопротивление было большим. Было много перестрелок», – сказал он. Мадуро находится на борту корабля USS Iwo Jima, Трамп опубликовал его изображение незадолго до начала пресс-конференции.

Утром 3 января США атаковали территорию Венесуэлы. Вашингтон на фоне ударов захватил и вывез из страны Мадуро и его жену Силию Флорес. Генеральный прокурор США Памела Бонди сообщила, что Мадуро и его жену будут судить в США, обвинения им предъявлены в том числе в сговоре с целью наркотерроризма.

