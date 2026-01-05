WP: Трамп не поддержал Мачадо из-за принятия Нобелевской премии мира

США атаковали Венесуэлу 3 января. Мадуро и его жена были захвачены и вывезены из страны. В частности, их обвинили в участии в преступной схеме, направленной на финансирование терроризма через наркоторговлю. Мадуро и его супругу планируется привлечь к ответственности в США. Трамп заявил, что теперь США будут управлять Венесуэлой и продавать ее нефть другим странам. Временная глава Венесуэлы Дельси Родригес отвергла планы Вашингтона, пообещав, что Каракас будет защищать собственные ресурсы и что Венесуэла больше не станет колонией.