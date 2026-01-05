WP: Трамп не поддержал Мачадо из-за принятия Нобелевской премии мира
Президент США Дональд Трамп не поддерживает выдвижение лидера венесуэльской оппозиции Марии Корины Мачадо на пост президента Венесуэлы из-за ее решения принять Нобелевскую премию мира. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на два источника, близкие к Белому дому.
По словам собеседников, отсутствие у Трампа интереса к продвижению Мачадо, «несмотря на ее недавние попытки польстить Трампу», связано с ее решением принять Нобелевскую премию мира в то время, как президент США открыто мечтал об этой награде.
Один из источников отметил, что хотя Мачадо и заявила, что посвящает награду Трампу, ее согласие принять ее стало «непростительным грехом».
«Если бы она отказалась и сказала: "Я не могу принять это, потому что это от Дональда Трампа", то сегодня она была бы президентом Венесуэлы», – цитирует агентство собеседника.
3 января Трамп заявлял, что Мачадо вряд ли станет следующим президентом Венесуэлы.
США атаковали Венесуэлу 3 января. Мадуро и его жена были захвачены и вывезены из страны. В частности, их обвинили в участии в преступной схеме, направленной на финансирование терроризма через наркоторговлю. Мадуро и его супругу планируется привлечь к ответственности в США. Трамп заявил, что теперь США будут управлять Венесуэлой и продавать ее нефть другим странам. Временная глава Венесуэлы Дельси Родригес отвергла планы Вашингтона, пообещав, что Каракас будет защищать собственные ресурсы и что Венесуэла больше не станет колонией.
Мачадо получила Нобелевскую премию мира в октябре 2025 г. Нобелевский комитет объяснил, что ее удостоили премии «за неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за борьбу за справедливый и мирный переход от диктатуры к демократии».