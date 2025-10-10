Нобелевскую премию мира получила политик из Венесуэлы, а не Трамп

В интервью The Daily Caller Трамп говорил, что не мечтает о Нобелевской премии мира. По его словам, для него важна справедливая оценка его заслуг. Президент США заявлял, что во время своего второго срока ему удалось прекратить семь конфликтов в разных регионах мира, что, как он подчеркнул, «еще никому не удавалось».