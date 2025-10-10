Газета
Главная / Общество /

Нобелевскую премию мира получила политик из Венесуэлы, а не Трамп

Ведомости

Нобелевскую премию мира вручили бывшему депутату Венесуэлы Марие Корина Мачадо. Трансляция мероприятия проводилась на сайте международной награды.

Нобелевский комитет объяснил, что ее удостоили премии «за неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за борьбу за справедливый и мирный переход от диктатуры к демократии».

Ушаков: Россия поддержала бы выдвижение Трампа на Нобелевскую премию мира

Политика / Международные отношения

7 августа Камбоджа официально предложила кандидатуру американского лидера на премию за содействие в восстановлении мира на границе страны. 24 июня в Нобелевский комитет также обратился американский конгрессмен Бадди Картер, заявив, что Трамп сыграл «выдающуюся и историческую роль» в прекращении конфликта между Израилем и Ираном.

В интервью The Daily Caller Трамп говорил, что не мечтает о Нобелевской премии мира. По его словам, для него важна справедливая оценка его заслуг. Президент США заявлял, что во время своего второго срока ему удалось прекратить семь конфликтов в разных регионах мира, что, как он подчеркнул, «еще никому не удавалось».

Помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Москва поддержала бы выдвижение Трампа на Нобелевскую премию мира, «если бы нас спросили».

