Трамп заявил, что мечтает о справедливости вместо Нобелевской премии

Уже многие мировые лидеры поддержали желание американского президента получить Нобелевскую премию. 22 августа это сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он объяснил, что Трамп заслуживает награды, однако главное, что его «будут уважать», в том числе в России, на Украине и в Белоруссии, а не сама премия. Кроме того, Лукашенко сравнил президентство Трампа с деятельностью бывшего главы Белого дома Барака Обамы, который, по мнению белорусского лидера, «ничего не сделал» и «развязал несколько войн».