Трамп заявил, что мечтает о справедливости вместо Нобелевской премии
Президент США Дональд Трамп заявил в интервью порталу The Daily Caller, что не мечтает о том, чтобы ему присудили Нобелевскую премию мира, но хочет справедливого отношения к себе.
«Нет», – ответил он на соответствующий вопрос журналистки.
По словам Трампа, для него важна справедливая оценка его заслуг. Он напомнил, что в рамках своего второго президентского срока ему удалось избавить мир от семи конфликтов, что еще «никому не удавалось».
Уже многие мировые лидеры поддержали желание американского президента получить Нобелевскую премию. 22 августа это сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он объяснил, что Трамп заслуживает награды, однако главное, что его «будут уважать», в том числе в России, на Украине и в Белоруссии, а не сама премия. Кроме того, Лукашенко сравнил президентство Трампа с деятельностью бывшего главы Белого дома Барака Обамы, который, по мнению белорусского лидера, «ничего не сделал» и «развязал несколько войн».
При этом The Economist писал, что Европа может использовать желание Трампа войти в число лауреатов Нобелевской премии мира, чтобы с помощью давления урегулировать конфликт на Украине. По данным издания, страны считают, что мечта президента о награде «главного миротворца» может подтолкнуть его к более резким шагам в угоду европейской политике.