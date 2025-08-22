Европа может использовать амбиции Трампа на Нобелевку для мира на Украине

По данным издания, Трамп в последние месяцы активно позиционирует себя как «главного миротворца», заявляя, что якобы завершил до семи войн за начало своего второго президентства. В числе «урегулированных» он называет конфликты между Индией и Пакистаном, Арменией и Азербайджаном, Израилем и Ираном, Таиландом и Камбоджей, а также напряженность в Африке.