Европа может использовать амбиции Трампа на Нобелевку для мира на Украине
Желание президента США Дональда Трампа войти в число лауреатов Нобелевской премии мира может стать инструментом для Европы в урегулировании конфликта на Украине. Об этом пишет The Economist.
По данным издания, Трамп в последние месяцы активно позиционирует себя как «главного миротворца», заявляя, что якобы завершил до семи войн за начало своего второго президентства. В числе «урегулированных» он называет конфликты между Индией и Пакистаном, Арменией и Азербайджаном, Израилем и Ираном, Таиландом и Камбоджей, а также напряженность в Африке.
Однако главным испытанием для Трампа остается конфликт на Украине, пишет издание. Президент США еще в ходе кампании обещал, что способен достичь мира всего за 24 часа.
В Европе считают, что мечта Трампа о Нобелевской премии может подтолкнуть его к более конструктивным шагам. «Если мираж золотой медали направит его мессианское тщеславие в правильное русло, тем лучше», – отмечает The Economist.
Вместе с тем в издании предупреждают, что стремление Трампа к громким заголовкам может привести к давлению на Киев ради быстрого перемирия, в то время как гарантии безопасности для Украины останутся неясными.
Европейские лидеры, по мнению обозревателей, могут сыграть на амбициях президента США, публично поддержав его кандидатуру на премию мира. Хотя подобные номинации ничего не стоят и ежегодно выдвигаются сотни кандидатов, сам жест будет высоко оценен в Мар-а-Лаго.
7 августа Камбоджа официально выдвинула Трампа на Нобелевскую премию мира за содействие в восстановлении мира на границе государства. Письмо направил премьер-министр страны Хун Манет.
24 июня американский политик, конгрессмен Бадди Картер, по данным телеканала Fox News, обратился в Нобелевский комитет мира с заявлением о том, что Трамп сыграл «выдающуюся и историческую роль» в прекращении конфликта между Израилем и Ираном.