Лукашенко поддержал присуждение Нобелевской премии мира Трампу
Американский лидер Дональд Трамп заслуживает получить Нобелевскую премию мира и его можно в этом поддержать, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает «БелТА».
«Человек хочет Нобелевскую премию (если это так) – ну и на здоровье, пусть получает! Что для нас в этом плохого? Если надо поддержать <...>, то, наверное, он этого заслуживает», – подчеркнул Лукашенко.
Он сравнил президентство Трампа с деятельностью бывшего главы Белого дома Бараком Обамой, который, по мнению белорусского лидера, «ничего не сделал» и «развязал несколько войн». Действующий президент за полгода прекратил определенное количество конфликтов в мире, уточнил Лукашенко. Он поддержал Трампа в его стремлении, но добавил, что главное – это не наличие премии, а то, что его «будут уважать», в том числе в России, на Украине и в Белоруссии.
22 августа The Economist писал, что желание Трампа войти в число лауреатов Нобелевской премии мира может стать инструментом для Европы в урегулировании конфликта на Украине. В Европе, по данным издания, считают, что мечта президента о награде «главного миротворца» может подтолкнуть его к более резким шагам в угоду европейской политике.
7 августа Камбоджа официально выдвинула Трампа на Нобелевскую премию мира за содействие в восстановлении мира на границе государства. Письмо направил премьер-министр страны Хун Манет.