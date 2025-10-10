Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Ушаков: Россия поддержала бы выдвижение Трампа на Нобелевскую премию мира

Помощник президента при этом назвал глупостью слова Зеленского о поддержке лидера США в обмен на ракеты
Ведомости

Россия поддержала бы выдвижение президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, его комментарий приводится в Telegram-канале «Юнашев live».

«Думаю, в данный момент [Россия] поддержала бы [решение Нобелевского комитета о премии для Трампа], если бы нас спросили», – сказал Ушаков.

При этом он удивился «глупости» президента Украины Владимира Зеленского, который сказал, что Киев мог бы лоббировать в пользу Нобелевской премии Трампу, если тот продаст им ракеты Tomahawk.

«Премия мира за предоставление оружия. Это даже мысль какая-то чудовищная. Если люди в таких категориях мыслят, это говорит, что они из себя представляют», – прокомментировал помощник российского лидера.

7 августа Камбоджа официально предложила кандидатуру Трампа на премию за содействие в восстановлении мира на границе страны. 24 июня в Нобелевский комитет также обратился американский конгрессмен Бадди Картер, заявив, что Трамп сыграл «выдающуюся и историческую роль» в прекращении конфликта между Израилем и Ираном.

В интервью The Daily Caller Трамп говорил, что не мечтает о Нобелевской премии мира. По его словам, для него важна справедливая оценка его заслуг. Президент США заявлял, что во время своего второго срока ему удалось прекратить семь конфликтов в разных регионах мира, что, как он подчеркнул, «еще никому не удавалось».

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь