Ушаков: Россия поддержала бы выдвижение Трампа на Нобелевскую премию мира

Ушаков: Россия поддержала бы выдвижение Трампа на Нобелевскую премию мираПомощник президента при этом назвал глупостью слова Зеленского о поддержке лидера США в обмен на ракеты
Россия поддержала бы выдвижение президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, его комментарий приводится в Telegram-канале «Юнашев live».
«Думаю, в данный момент [Россия] поддержала бы [решение Нобелевского комитета о премии для Трампа], если бы нас спросили», – сказал Ушаков.
При этом он удивился «глупости» президента Украины Владимира Зеленского, который сказал, что Киев мог бы лоббировать в пользу Нобелевской премии Трампу, если тот продаст им ракеты Tomahawk.
«Премия мира за предоставление оружия. Это даже мысль какая-то чудовищная. Если люди в таких категориях мыслят, это говорит, что они из себя представляют», – прокомментировал помощник российского лидера.
7 августа Камбоджа официально предложила кандидатуру Трампа на премию за содействие в восстановлении мира на границе страны. 24 июня в Нобелевский комитет также обратился американский конгрессмен Бадди Картер, заявив, что Трамп сыграл «выдающуюся и историческую роль» в прекращении конфликта между Израилем и Ираном.
В интервью The Daily Caller Трамп говорил, что не мечтает о Нобелевской премии мира. По его словам, для него важна справедливая оценка его заслуг. Президент США заявлял, что во время своего второго срока ему удалось прекратить семь конфликтов в разных регионах мира, что, как он подчеркнул, «еще никому не удавалось».