Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Обошла Трампа: что известно о лауреате нобелевской премии мира Марии Мачадо

Экс-депутат из Венесуэлы отмечена за «борьбу с диктатурой»
Денис Куренев
ЕРА / ТАСС
ЕРА / ТАСС

Несмотря на всеобщие ожидания, Нобелевский комитет не стал присуждать премию мира президенту США Дональду Трампу. Вместо него награды была удостоена бывший депутат венесуэльского парламента Мария Корина Мачадо. Лидера оппозиции выбрали за «неустанную работу по защите демократических прав народа Венесуэлы и за ее борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии». Что о ней известно – в справке «Ведомостей».

Мария Мачадо родилась 7 октября 1967 г. в Каракасе. Ее отец был инженером и бизнесменом, именно по его стопам планировала пойти будущий политик. В 1990 г. Мачадо получила диплом инженера-технолога Калифорнийского университета. В 1990–1993 гг. она работала координатором программы Total Quality на предприятиях по производству автомобильных запчастей в Венесуэле. После этого в течение менее года преподавала в качестве профессора кафедры управления человеческими ресурсами на факультете промышленной инженерии Католического университета Андреса Белло в Каракасе.

В 1994–2000 гг. Мачадо являлась исполнительным директором и вице-президентом Афинского фонда, работа которого была направлена на помощь осиротевшим и беспризорным детям. В 1999 г. она окончила финансовый факультет Института высших исследований в области управления (IESA) в Каракасе.

ЕРА / ТАСС
Встреча с 43-м президентом США Джорджем Бушем-младшим. / Kevin Lamarque / REUTERS

В 2002 г. Мачадо стала соосновательницей гражданской ассоциации Sumate («Присоединяйся»), занимающейся продвижением демократии, защитой прав венесуэльцев и содействием гражданскому участию. Сначала занимала пост вице-президента, а с января 2008 г. по февраль 2009 г. – президента. Как сама Мачадо отмечала в интервью Forbes, на ее решение заняться политикой оказала влияние поляризация венесуэльского общества, вызванная правлением бывшего президента Уго Чавеса.

В 2005 г. политик получила награду «За выдающиеся достижения» от Фонда Балленджера в Северной Каролине, а в 2009 г. была выбрана Йельским университетом (признан нежелательной организацией в России) в качестве одного из пятнадцати участников стипендиальной программы Yale World Fellows.

ЕРА / ТАСС
Мачадо принимала активное участие в акциях протеста против политики Мадуро, которые начались в Венесуэле в феврале 2014 г. и привели к уличным беспорядкам. / Carlos Garcia Rawlins / REUTERS

В 2010 г. была избрана депутатом Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы с наибольшим числом голосов среди всех кандидатов. В 2013 г. Мачадо стала соучредителем партии Vente Venezuela («Пойдем, Венесуэла»). В феврале 2014 г. активно призывала граждан к участию в протестах против властей (президентом на тот момент был уже Николас Мадуро).

В марте 2014-го Мачадо по просьбе Панамы выступила в качестве заместителя посла в Организации американских государств (ОАГ), рассказав о протестах в республике. После этого ее исключили из парламента и привлекали к уголовной ответственности. Ей было запрещено баллотироваться на государственные должности, а также выезжать за пределы страны.

В октябре 2023 г. Мачадо набрала более 92% на праймериз венесуэльской оппозиции в рамках подготовки к президентской кампании, в январе 2024 г. запрет на занятие госдолжностей был продлен Верховным судом до 2030 г. После этого Мачадо поддержала кандидата от оппозиции Эдмундо Гонсалеса Уррутиа, уступившего на выборах Николасу Мадуро с 43,2% голосов против 52%.

ЕРА / ТАСС
В декабре 2024 г. Европарламент вручил Мачадо премию имени Сахарова за мужественную борьбу за восстановление свободы и демократии в Венесуэле. / European Parliament / Flickr

Мачадо замужем, у нее трое детей, которые проживают за пределами Венесуэлы.

Нобелевский комитет, присудивший 10 октября 2025 г. Мачадо премию мира, считает ее «одним из самых выдающихся примеров гражданского мужества в Латинской Америке за последнее время», отметив решающую роль политика в объединении венесуэльской оппозиции. Госсекретарь США Марко Рубио назвал ее «железной леди Венесуэлы».

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте