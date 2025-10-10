Обошла Трампа: что известно о лауреате нобелевской премии мира Марии Мачадо

Мария Мачадо родилась 7 октября 1967 г. в Каракасе. Ее отец был инженером и бизнесменом, именно по его стопам планировала пойти будущий политик. В 1990 г. Мачадо получила диплом инженера-технолога Калифорнийского университета. В 1990–1993 гг. она работала координатором программы Total Quality на предприятиях по производству автомобильных запчастей в Венесуэле. После этого в течение менее года преподавала в качестве профессора кафедры управления человеческими ресурсами на факультете промышленной инженерии Католического университета Андреса Белло в Каракасе.