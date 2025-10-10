Обошла Трампа: что известно о лауреате нобелевской премии мира Марии Мачадо

Обошла Трампа: что известно о лауреате нобелевской премии мира Марии МачадоЭкс-депутат из Венесуэлы отмечена за «борьбу с диктатурой»
Несмотря на всеобщие ожидания, Нобелевский комитет не стал присуждать премию мира президенту США Дональду Трампу. Вместо него награды была удостоена бывший депутат венесуэльского парламента Мария Корина Мачадо. Лидера оппозиции выбрали за «неустанную работу по защите демократических прав народа Венесуэлы и за ее борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии». Что о ней известно – в справке «Ведомостей».
Мария Мачадо родилась 7 октября 1967 г. в Каракасе. Ее отец был инженером и бизнесменом, именно по его стопам планировала пойти будущий политик. В 1990 г. Мачадо получила диплом инженера-технолога Калифорнийского университета. В 1990–1993 гг. она работала координатором программы Total Quality на предприятиях по производству автомобильных запчастей в Венесуэле. После этого в течение менее года преподавала в качестве профессора кафедры управления человеческими ресурсами на факультете промышленной инженерии Католического университета Андреса Белло в Каракасе.
В 1994–2000 гг. Мачадо являлась исполнительным директором и вице-президентом Афинского фонда, работа которого была направлена на помощь осиротевшим и беспризорным детям. В 1999 г. она окончила финансовый факультет Института высших исследований в области управления (IESA) в Каракасе.
В 2002 г. Мачадо стала соосновательницей гражданской ассоциации Sumate («Присоединяйся»), занимающейся продвижением демократии, защитой прав венесуэльцев и содействием гражданскому участию. Сначала занимала пост вице-президента, а с января 2008 г. по февраль 2009 г. – президента. Как сама Мачадо отмечала в интервью Forbes, на ее решение заняться политикой оказала влияние поляризация венесуэльского общества, вызванная правлением бывшего президента Уго Чавеса.
В 2005 г. политик получила награду «За выдающиеся достижения» от Фонда Балленджера в Северной Каролине, а в 2009 г. была выбрана Йельским университетом (признан нежелательной организацией в России) в качестве одного из пятнадцати участников стипендиальной программы Yale World Fellows.
В 2010 г. была избрана депутатом Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы с наибольшим числом голосов среди всех кандидатов. В 2013 г. Мачадо стала соучредителем партии Vente Venezuela («Пойдем, Венесуэла»). В феврале 2014 г. активно призывала граждан к участию в протестах против властей (президентом на тот момент был уже Николас Мадуро).
В марте 2014-го Мачадо по просьбе Панамы выступила в качестве заместителя посла в Организации американских государств (ОАГ), рассказав о протестах в республике. После этого ее исключили из парламента и привлекали к уголовной ответственности. Ей было запрещено баллотироваться на государственные должности, а также выезжать за пределы страны.
В октябре 2023 г. Мачадо набрала более 92% на праймериз венесуэльской оппозиции в рамках подготовки к президентской кампании, в январе 2024 г. запрет на занятие госдолжностей был продлен Верховным судом до 2030 г. После этого Мачадо поддержала кандидата от оппозиции Эдмундо Гонсалеса Уррутиа, уступившего на выборах Николасу Мадуро с 43,2% голосов против 52%.
Мачадо замужем, у нее трое детей, которые проживают за пределами Венесуэлы.
Нобелевский комитет, присудивший 10 октября 2025 г. Мачадо премию мира, считает ее «одним из самых выдающихся примеров гражданского мужества в Латинской Америке за последнее время», отметив решающую роль политика в объединении венесуэльской оппозиции. Госсекретарь США Марко Рубио назвал ее «железной леди Венесуэлы».