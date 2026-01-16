Нобелевский центр напомнил, что титул лауреата премии мира нельзя отдать Трампу

Мачадо заявила, что вручила Трампу свою медаль Нобелевской премии мира, 15 января, после встречи с американским лидером в Белом доме. До этого она уже выражала готовность разделить награду с Трампом, но Нобелевский комитет отмечал, что премия не подлежит передаче другим лицам.