Главная / Политика /

Нобелевский центр напомнил, что титул лауреата премии мира нельзя отдать Трампу

Ведомости

Лауреат Нобелевской премии мира может отдать свою медаль другому человеку, но титул при этом не сменит владельца, заявил в соцсети X Нобелевский центр мира перед тем, как лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо озвучила свое решение передать медаль президенту США Дональду Трампу.

«Медаль может сменить владельца, но титул лауреата Нобелевской премии мира – нет», – указано в публикации.

Организация сослалась на правила Нобелевского комитета и подчеркнула, что решение о лауреате окончательно после того, как его приняли. Оно не может быть пересмотрено.

Мачадо заявила, что вручила Трампу свою медаль Нобелевской премии мира, 15 января, после встречи с американским лидером в Белом доме. До этого она уже выражала готовность разделить награду с Трампом, но Нобелевский комитет отмечал, что премия не подлежит передаче другим лицам.

16 января американский лидер назвал прекрасным жестом взаимного уважения решение Мачадо. Он также сказал, что считает «огромной честью» встречу с лидером венесуэльской оппозиции.

