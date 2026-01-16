Нобелевский центр напомнил, что титул лауреата премии мира нельзя отдать Трампу
Лауреат Нобелевской премии мира может отдать свою медаль другому человеку, но титул при этом не сменит владельца, заявил в соцсети X Нобелевский центр мира перед тем, как лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо озвучила свое решение передать медаль президенту США Дональду Трампу.
«Медаль может сменить владельца, но титул лауреата Нобелевской премии мира – нет», – указано в публикации.
Организация сослалась на правила Нобелевского комитета и подчеркнула, что решение о лауреате окончательно после того, как его приняли. Оно не может быть пересмотрено.
16 января американский лидер назвал прекрасным жестом взаимного уважения решение Мачадо. Он также сказал, что считает «огромной честью» встречу с лидером венесуэльской оппозиции.