Трамп проведет встречу с лидером оппозиции Венесуэлы Марией Кориной Мачадо
Президент США Дональд Трамп 15 января проведет встречу с лидером венесуэльской оппозиции Марией Кориной Мачадо, лауреатом Нобелевской премии мира 2025 г. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.
Визит Мачадо в Вашингтон состоится на фоне недавних ударов США по Каракасу и захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро. После операции 3 января Трамп публично отказался поддержать Мачадо, заявив, что у нее нет достаточной поддержки внутри страны. Несмотря на это, президент США отметил, что намерен лично обсудить с ней возможное участие в будущем политическом устройстве Венесуэлы.
В Белом доме подчеркивают, что встреча носит консультационный характер и проходит на фоне продолжающихся контактов США с нынешним венесуэльским руководством и обсуждений дальнейшей стратегии Вашингтона в отношении страны.
6 января стало известно, что Мачадо, которая получила Нобелевскую премию мира, готова передать награду Трампу, разделить ее.
3 января силы США захватили Мадуро и его супругу Силию Флорес. Страну возглавила вице-президент Делси Родригес. Американские власти после операции заявляли, что теперь Западное полушарие Земли станет их исключительной сферой интересов. Кроме того, Трамп допускал, что контроль над Венесуэлой может сохраниться значительно дольше года. По его словам, временная администрация страны, состоящая из бывших сторонников Мадуро, «дает США все, что они считают необходимым».