Трамп поблагодарил Мачадо за передачу ему Нобелевской премии мира

5 января The Washington Post со ссылкой на два источника, близкие к Белому дому, писала, что Трамп не стал поддерживать выдвижение Мачадо на пост президента Венесуэлы из-за ее решения принять премию. Собеседники издания подчеркнули, что она получила награду в то время, как американский лидер открыто о ней мечтал.