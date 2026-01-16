Трамп поблагодарил Мачадо за передачу ему Нобелевской премии мира
Президент США Дональд Трамп назвал прекрасным жестом взаимного уважения передачу ему медали Нобелевской премии мира лидером венесуэльской оппозиции Марией Кориной Мачадо. Об этом он написал в соцсети TruthSocial.
Трамп заявил, что считает «огромной честью» встречу с Мачадо.
«Она замечательная женщина, которая многое пережила. Мария вручила мне Нобелевскую премию мира за мою работу. <...> Спасибо, Мария!», – написал глава Белого дома.
15 января после встречи с Трампом в Белом доме Мачадо заявила, что «вручила» ему свою медаль Нобелевской премии мира.
О том что Мачадо готова разделить с Трампом свою награду, она заявила Fox News 6 января. Но Нобелевский комитет заявил, что премия не подлежит передаче другим лицам.
5 января The Washington Post со ссылкой на два источника, близкие к Белому дому, писала, что Трамп не стал поддерживать выдвижение Мачадо на пост президента Венесуэлы из-за ее решения принять премию. Собеседники издания подчеркнули, что она получила награду в то время, как американский лидер открыто о ней мечтал.
3 января американский лидер говорил, что Мачадо вряд ли станет следующим президентом Венесуэлы. В тот день США атаковали Венесуэлу. Президент страны Николас Мадуро и его жена были захвачены и вывезены из страны. В частности, их обвинили в участии в преступной схеме, направленной на финансирование терроризма через наркоторговлю.