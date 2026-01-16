Мачадо заявила, что вручила Трампу свою медаль Нобелевской премии мира
Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо заявила, что «вручила» президенту США Дональду Трампу свою медаль Нобелевской премии мира. Об этом она сказала после встречи с американским лидером в Белом доме, ее цитирует CNN.
Она рассказала Трампу, что 200 лет назад генерал маркиз де Лафайет подарил первому президенту Колумбии Симону Боливару медаль с изображением первого президента США Джорджа Вашингтона. Боливар хранил эту медаль до конца своей жизни, добавила Мачадо.
«Спустя 200 лет народ Боливара возвращает наследнику Вашингтона медаль, в данном случае – медаль Нобелевской премии мира, в знак признания его уникальной преданности нашей свободе», – сказала она.
6 января стало известно, что Мачадо, которая получила Нобелевскую премию мира, готова передать награду Трампу, разделить ее. Однако Нобелевский комитет заявил, что премия не подлежит передаче другим лицам.