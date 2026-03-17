Песков заявил о готовности России помочь Кубе на фоне угроз Трампа
Москва поддерживает контакты с кубинским руководством на экспертном и рабочем уровнях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Куба является независимым суверенным государством, которое сталкивается с большими экономическими трудностями из-за удушающего эмбарго, что создает серьезные гуманитарные проблемы.
Песков отметил, что Россия готова оказать Кубе всю посильную помощь. По его словам, все эти вопросы в настоящее время прорабатываются с кубинскими визави.
Президент США Дональд Трамп назвал для себя честью «взять Кубу». «Имею в виду – неважно, освобожу я ее или возьму ее. Я мог бы делать все, что хочу, с ней, если хотите знать правду», – сказал он (цитата по ТАСС). 16 марта Трамп заявлял, что хотел бы закончить военную операцию против Ирана, прежде чем приступить к переговорам с Кубой.
17 марта The New York Times со ссылкой на источники писала, что США потребовали от Кубы отставки президента Мигеля Диас-Канеля для достижения существенного прогресса в переговорах. Отмечалось, что смещение Диас-Канеля позволит «свергнуть ключевую фигуру в руководстве страны, сохранив при этом репрессивное коммунистическое правительство, которое правит Кубой уже более 65 лет».
16 марта Union Electrica информировала об отключении национальной энергосистемы на Кубе. 5 марта авария на теплоэлектростанции на Кубе стала причиной масштабных отключений электроэнергии на большей части острова, включая Гавану. Страна столкнулась с топливным кризисом из-за прекращения поставок нефти после того, как США ввели энергетическую блокаду. Мексика, центральный поставщик нефти на остров, прекратила экспорт.