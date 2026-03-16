Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Трамп заявил о желании завершить войну с Ираном до начала переговоров с Кубой

Ведомости

Президент США Дональд Трамп хотел бы закончить военную операцию против Ирана, чтобы затем приступить к переговорам с Кубой. Об этом он сам сообщил журналистам, передает Bloomberg.

«Думаю, мы довольно скоро либо заключим сделку, либо сделаем то, что должны сделать. Мы проведем переговоры с Кубой, но сначала разберемся с Ираном», – сказал глава Белого дома.

15 марта при этом на фоне нарастания недовольства населения президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил о начале переговоров с США. Он отметил, что процесс нацелен на нахождение решений двусторонних противоречий «посредством диалога» и находится «в первой фазе».

13 марта Bloomberg со ссылкой на источники писал, что в планах Трампа использовать экономическое давление на Кубу, чтобы сделать островное государства финансово зависимым от Вашингтона. По данным агентства, США также хотят заменить Диаса-Канеля на посту кубинского лидера, так как обвиняют его в разрушении экономики. 

10 марта Трамп допустил, что Вашингтон может осуществить на Кубе «как дружественный, так и недружественный захват». По его словам, страна пребывает в «глубоком кризисе» с гуманитарной точки зрения.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте