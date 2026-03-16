Трамп заявил о желании завершить войну с Ираном до начала переговоров с Кубой
Президент США Дональд Трамп хотел бы закончить военную операцию против Ирана, чтобы затем приступить к переговорам с Кубой. Об этом он сам сообщил журналистам, передает Bloomberg.
«Думаю, мы довольно скоро либо заключим сделку, либо сделаем то, что должны сделать. Мы проведем переговоры с Кубой, но сначала разберемся с Ираном», – сказал глава Белого дома.
15 марта при этом на фоне нарастания недовольства населения президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил о начале переговоров с США. Он отметил, что процесс нацелен на нахождение решений двусторонних противоречий «посредством диалога» и находится «в первой фазе».
13 марта Bloomberg со ссылкой на источники писал, что в планах Трампа использовать экономическое давление на Кубу, чтобы сделать островное государства финансово зависимым от Вашингтона. По данным агентства, США также хотят заменить Диаса-Канеля на посту кубинского лидера, так как обвиняют его в разрушении экономики.
10 марта Трамп допустил, что Вашингтон может осуществить на Кубе «как дружественный, так и недружественный захват». По его словам, страна пребывает в «глубоком кризисе» с гуманитарной точки зрения.