Трамп заявил о желании завершить войну с Ираном до начала переговоров с Кубой

13 марта Bloomberg со ссылкой на источники писал, что в планах Трампа использовать экономическое давление на Кубу, чтобы сделать островное государства финансово зависимым от Вашингтона. По данным агентства, США также хотят заменить Диаса-Канеля на посту кубинского лидера, так как обвиняют его в разрушении экономики.