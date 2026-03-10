Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Трамп допустил «недружественный захват» Кубы

Ведомости

Куба пребывает в «глубоком кризисе» с гуманитарной точки зрения. Решением проблемы занимается госсекретарь США Марко Рубио, заявил американский лидер Дональд Трамп, его слова передает Reuters.

По словам Трампа, это может быть «как дружественный, так и недружественный захват».

«На самом деле это не имеет значения, потому что они уже на последнем издыхании, как говорится. У них нет сил, нет денег», – заявил глава Белого дома.

Кубинские власти заявили, что не ведут переговоров на высоком уровне с США. Они также не опровергли сообщения прессы, что американские официальные лица могут вести неформальные переговоры с Раулем Гильермо Родригесом Кастро, внуком экс-президента Кубы Рауля Кастро.

7 марта Трамп на саммите «Щит Америк» выразил уверенность, что Куба заинтересована в ведении переговоров с США, а также заключении возможной сделки.  По его словам, Вашингтон пока сосредоточен на Иране, но после завершения военной операции США займутся Кубой, которую ждет «отличная новая жизнь».

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь