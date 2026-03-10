Трамп допустил «недружественный захват» Кубы
Куба пребывает в «глубоком кризисе» с гуманитарной точки зрения. Решением проблемы занимается госсекретарь США Марко Рубио, заявил американский лидер Дональд Трамп, его слова передает Reuters.
По словам Трампа, это может быть «как дружественный, так и недружественный захват».
«На самом деле это не имеет значения, потому что они уже на последнем издыхании, как говорится. У них нет сил, нет денег», – заявил глава Белого дома.
Кубинские власти заявили, что не ведут переговоров на высоком уровне с США. Они также не опровергли сообщения прессы, что американские официальные лица могут вести неформальные переговоры с Раулем Гильермо Родригесом Кастро, внуком экс-президента Кубы Рауля Кастро.
7 марта Трамп на саммите «Щит Америк» выразил уверенность, что Куба заинтересована в ведении переговоров с США, а также заключении возможной сделки. По его словам, Вашингтон пока сосредоточен на Иране, но после завершения военной операции США займутся Кубой, которую ждет «отличная новая жизнь».