Что сказал Трамп о «последних мгновениях» Кубы и урегулировании восьми войн

Что сказал Трамп о «последних мгновениях» Кубы и урегулировании восьми войнПрезидент США выступил на саммите «Щит Америк»
Президент США Дональд Трамп провел встречу с лидерами нескольких стран Латинской Америки, которые разделяют американскую идеологию, сообщает агентство EFE. Мероприятие получило название «Щит Америк».
Основной целью саммита было обозначено усиление позиций Вашингтона в регионе. Среди участников – президенты Аргентины, Боливии, Гондураса, Коста-Рики, Панамы, Парагвая, Сальвадора и Эквадора, а также избранный президент Чили. Президенты Бразилии, Колумбии и Мексики не получили приглашения на встречу.
«Ведомости» собрали главные заявления американского лидера в ходе мероприятия.
О Венесуэле
США официально признали нынешнее правительство Венесуэлы.
«Мы юридически признали их», – сказал Тармп.
О конфликте с Ираном
В результате военной операции, проводимой США и Израилем против Ирана, телекоммуникационная инфраструктура исламской республики оказалась разрушена. «Не знаю, как они теперь взаимодействуют, но думаю, они что-нибудь придумают», – добавил Трамп.
США уничтожили уже 42 военных корабля Ирана.
Об украинском конфликте
Президент США отметил, что его усилия по урегулированию конфликта на Украине направлены на поддержку Европы. Он также подчеркнул, что украинский вопрос не слишком волнует американское правительство, так как страны разделяет океан.
Урегулирование конфликта на Украине «на подходе». «Я урегулировал восемь войн, и думаю, еще одна на подходе. <...> Посмотрим, что выйдет», – пояснил американский лидер.
О Кубе и борьбе с наркокартелями
Трамп выразил уверенность в том, что Куба заинтересована в ведении переговоров с США, а также заключении возможной сделки.
США пока сфокусированы на Иране, но после завершения военной операции Вашингтон займется Кубой, которую ждет «отличная новая жизнь». «Это последние мгновения прежней жизни для Кубы», – сказал президент США.
США создадут в Северной и Южной Америке новую военную коалицию по борьбе с наркокартелями. Трамп отметил, что в этом ему необходима помощь стран Латинской Америки. По его словам, государства должны передать Вашингтону, «где они находятся».
Эпицентром деятельности наркокартелей в Западном полушарии является Мексика, заявил Трамп. По его словам, США сделают все необходимое для борьбы с ними. Вашингтон, по словам американского лидера, должен полностью уничтожить наркокартель, потому что они «захватывают свою страну и управляют Мексикой».