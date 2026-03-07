Трамп: я положил конец восьми войнам, еще одна на подходе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 5 марта говорил, что российская сторона «полна терпения» и ждет нового раунда трехсторонних переговоров по Украине. «Мы продолжаем быть открытыми для переговоров, мы заинтересованы, мы ожидаем следующего раунда. По объективным причинам сейчас сложилась пауза», – сказал он.