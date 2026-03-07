Трамп: я положил конец восьми войнам, еще одна на подходе
Урегулирование украинского конфликта уже «на подходе» Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе саммита «Щит Америки» во Флориде.
«Я положил конец восьми войнам, и еще одна на подходе», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Трамп добавил, что урегулировать украинский конфликт оказалось «очень-очень сложно», хотя стороны были близки к миру «множество раз».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 5 марта говорил, что российская сторона «полна терпения» и ждет нового раунда трехсторонних переговоров по Украине. «Мы продолжаем быть открытыми для переговоров, мы заинтересованы, мы ожидаем следующего раунда. По объективным причинам сейчас сложилась пауза», – сказал он.
Белый дом ожидает, что прогресс в переговорном процессе по украинскому урегулированию должен произойти в ближайшие недели. «Мы продолжаем добиваться значимых результатов, работая над мирным соглашением, которое положит конец войне раз и навсегда. Обсуждения продолжаются, и ожидается, что в ближайшие недели будет достигнут дополнительный прогресс», – написал спецпосланник президента США Стив Уиткофф в соцсети X.